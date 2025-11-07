做餐飲十年轉行消防員 一場夢讓她決定考公職當「火神」

做餐飲十年之後，周子寧卻在即將邁入卅歲大關之際，毅然決定轉換跑道考消防警察，也就是電視劇中的「火神」、「打火英雄」。準備一年，今年圓夢考上一般四等消防警察。「這條路很漫長，未來會不會放棄我也不知道。」回首來時路，她想告訴考生，「人生就是這樣，想做就去做」，不要怕轉彎或跌倒，只要堅持下去「一定會有收穫」。

身為女性卻決定當消防員，周子寧的人生轉折有股神祕的力量牽引。她念餐飲科系，過去的夢想是開手搖店，也圓夢開了一間手搖店，卻因遇到疫情，開張一年多便收攤。她收店返家休息，重新思考人生的方向。

某天她做夢，夢到自己從直升機垂降到山谷裡救人，醒來她宛如醍醐灌頂，立志「我要從事救人的工作」。周子寧表示，此前從未看「火神的眼淚」或「行動急診室」等消防急診職人劇，但很喜歡幫助人。這個夢彷彿是潛意識的呼喚，讓她決意挑戰全新的人生。在朋友的建議下，她先去考緊急救護技術員證照，進入民間急救系統工作近一年，確定自己是真心喜歡「救人」這份工作，決定報名補習班考消防警察。

周子寧「超級討厭讀書」 ，沒快卅歲卻又回到考場。她靠著對於消防員這份工作的嚮往，拿起書本面對全然陌生的學科，從頭學起。她表示，考科中最難的是「火災學」，必須惡補理化知識、明白火是怎麼形成，學會理解和計算起火點與如何撲滅。她明白這些都是攸關生命的關鍵知識，每堂課上完便勇於發問，不懂問到懂。

背誦消防法條也是一大難關。周子寧的秘訣是下載手機版的六法全書，將法條複製貼上GOOGLE，啟動朗讀功能讓GOOGLE逐字照唸。她表示，用語音學習比用眼睛看效果更佳。

組讀書會和同儕一起念書、一起聊天與彼此激勵，也是周子寧一舉上榜的關鍵。考前四個月，她和補習班的十七位同學一起組讀書會，結果十八好漢通通考上。周子寧說，考消防警察還需要體能測試，十八位同學經常一起跑步、一起團練，最後也一起上榜。父母的支持也是周子寧重要的精神力量。女性當消防警察需要勇氣，但周子寧父母只告訴她「想做甚麼就去做」。 表格。 表格。

