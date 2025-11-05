航海人員測驗15、16日舉行 5日起開放下載測驗通知書

交通部航港局訂於本月15日至16日舉辦今年第四次航海人員測驗，於華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區舉行，自即(5)日起於交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

為使參測過程順遂，航港局提醒參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊(如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等)。如參測資格為暫准報名者，請盡速將畢業(學位)證書及學分證明相關文件掃描至「航海人員測驗信箱」(exam@motcmpb.gov.tw)，以利提前完成驗證；最遲務須當日第1節應試前將相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

此外，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場(如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等)，如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查，此外，本測驗僅可使用考選部公告之國家考試電子計算機之機型，請至考選部國家考試電子計算器措施網站查詢。

本次測驗報名人數767人(台北考區364人，高雄考區403人)。

