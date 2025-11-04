移民特考上榜生分享心路歷程 勉機會留給準備好者

為鼓勵有志者勇敢逐夢，移民署今天表示，特別邀請今年移民特考的上榜生孫詩涵與劉琬柔參與「移民特考經驗分享會」，分享其經驗，並勉勵眾考生「機會是留給準備好的人」。

移民署發布新聞稿表示，北區事務大隊台北市服務站日前舉辦「移民特考經驗分享會」，並邀請今年考上移民特考的上榜生孫詩涵與劉琬柔，一同分享其移民特考經驗，獲現場近20人熱烈響應。

孫詩涵表示，自己去年已通過移民特考筆試，卻因體能測驗兩手握力未達標而落榜；為免憾事重演，今年特別針對抗壓力準備，讓心情重新歸零，並再度報考，筆試後還沒有放榜時，她每天就固定練習壓30到40下握力器，加上拉單槓訓練，把遺憾化為動力。

「堅持，不一定要做出多大的改變，而是每天願意多做一點點」，孫詩涵說，平時累積的實力將會在關鍵時刻成為力量，自己今年在體能測驗現場終於發揮訓練的成果，順利通過測驗。

大學時期就讀德文系的劉琬柔也表示，之前曾全職備考移民特考，雖然初試不順，但未曾放棄夢想，並於民國110年決定先進入移民署服務站工作，擔任職務代理人及約僱人員，除一邊了解移民署的工作內涵，也一邊觀察準備，更啟發轉戰報考移民特考印尼文組，重新出發。

靠著多年不間斷的堅持與紮實的實務經驗，劉琬柔今年如願順利通過筆試與體測，追夢成功。劉琬柔說，備考需要有毅力忍受孤獨，也特別感謝家人支持、長官提點和同事鼓勵，讓她有動力繼續堅持與奮鬥。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，孫詩涵與劉琬柔的經驗是大家努力的榜樣，勉勵大家都能從中獲得力量勇敢追夢，期盼透過此次分享會，鼓勵更多人積極規劃職涯、勇於挑戰移民特考，邁向成為正式公務人員的目標。

