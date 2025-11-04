她高考上岸3原因想換普考缺…網勸別跟錢過不去：這點可遇不可求

公務員考試有分高考和普考，高考起薪比普考高，不少人會衝著薪水拚高考，不過一名網友高考上岸後，發現工作內容不如預期，要常常犧牲假日，通勤時間又長，讓她開始考慮普考。

一名網友在Dcard發文表示，自己高考通過後報到一周左右，發覺工作內容和自己原先想像有出入，雖然處室的同事和長官都很好，也有額外加給，但額外加給都是靠經常犧牲假日換來的，而且來回通勤時間要約2至3.5小時，觀察下來升遷也不太容易，讓她猶豫要不要普考，並說明如果換到普考缺，自己會再繼續準備三等考試。

許多人都不建議原PO放棄現在的高考資格，「通勤1小時我覺得還好，離家近的工作可遇不可求，同事主管很好相處這很難能可貴，而且妳怎麼確定普考的工作就不會假日常常加班？」、「感覺不用考慮普考，畢竟錢有差」、「一定選高考，很多單位進來就是承辦，沒有在分你是普考還高考，工作都一樣，所以一定是選薪水多的啊」。

但也有人點出假日常常要加班就不值得留下，「常常犧牲假日直接打叉，你是來上班，不是來當慈濟」、「你是為了生活而工作，不是為了工作而生活」、「我每天通勤3小時，但能控制都排在平日加班，假日絕不進辦公室。你的工作如果沒有辦法控制假日不加班建議就不要了，日子過得只剩下工作很可怕」。

