國考報名費平均漲25.8%...考選部：業務基金虧損 不漲2027年恐用罄

國民黨立法院黨團今天表示，今年國考報考人數就不足6萬人，政府同時調漲國考報名費，漲幅高達25%至27%之間；要求立即凍漲國考報名費、全面檢討公務員待遇。考選部表示，大部分國考收費基準已逾十年為調整，試務成本持續上升，考選業務基金可能在2027年用罄。

考選部表示，國家考試財務主要收入來源為應考人報名費，並用於辦理各項考試支出，目前大部分國家考試的收費基準已超過10年未曾調整，而自2017年至2024年基本工資調漲逾37.6%；平均電價調整情累計達54.8%；消費者物價指數漲幅為11.78%。

此外，電腦化測驗類科增加及考區增設，也使相關試務成本攀升，考選部指出，由於辦理國家考試試務成本持續上升，導致考選業務基金自2022年至2024年的虧損累計達2.66億元，並可能於2027年上半年用罄。

為確保國家考試穩健辦理，考選部表示，調整所辦理國家考試報名費，平均調幅約25.8%，並已於2月27日預告修正公務人員及專技人員二類考試規費收費標準，相關法規於4月9日發布生效，調整後的報名費預計自2026年各項國家考試開始適用；另導遊領隊證照評量測驗已自今年改由交通部辦理，並自訂報名費收取標準，不在考選部辦理國家考試範圍內。

