國考漲報名費 考選部：成本增加且業務基金虧損

中央社／ 台北3日電
考選部。聯合報記者侯永全／攝影
國家考試報名費預計自民國115年起平均調漲約25.8%，引發外界質疑。考選部說明，為確保國考穩健辦理，大部分國考收費基準已超過10年未調，因應電腦化測驗類科增加等，試務成本攀升，考選業務基金可能在116年用罄。

國民黨立法院黨團今天表示，國考人數出現雪崩式下降，今年報考人數就不足6萬人，政府同時調漲國考報名費，漲幅高達25%至27%之間，應立即凍漲國考報名費、全面檢討公務人員待遇、重建穩定有尊嚴的退撫制度。

考選部透過新聞稿指出，國家考試財務主要收入來源是應考人的報名費，並用於辦理各項考試支出，目前大部分國考收費基準已超過10年未曾調整，而自民國106年至113年基本工資調漲超過37.6%、消費者物價指數漲幅為11.78%。

考選部說明，此外，電腦化測驗類科增加及考區增設也使相關試務成本攀升，也因為辦理國家考試試務成本持續上升，導致考選業務基金自111年至113年的虧損累計達新台幣2.66億元，並可能於116年上半年用罄。

考選部指出，為確保國家考試穩健辦理，國考報名費平均調幅約25.8%，並已於今年2月27日預告修正公務人員及專技人員二類考試規費收費標準，相關法規於今年4月9日發布生效，調整後的報名費預計自115年各項國家考試開始適用。

考選部表示，至於導遊領隊證照評量測驗已自113年改由交通部辦理，並自訂報名費收取標準，不在考選部辦理國考範圍內。

調漲 財務 年改

