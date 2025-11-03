影／國考人數雪崩卻調漲報名費？藍委批虧空考生扛

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。記者潘俊宏／攝影
國考人數從6年前的8萬多人下滑至今年驟降不足6萬人。國民黨首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考報名費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。

林沛祥表示公務員體系曾被視為鐵飯碗，但是目前快速崩壞中，公務員薪資遠不及科技業、銀行業，甚至勤快一點的外送員，一個月也可以賺個5、6萬甚至10萬元，但是執政黨卻一昧調漲國考報名費平均高達26％，有的甚至漲幅達百分百，例如報考導遊跟領隊從1000元漲成2000元。

林沛祥指出一個國家的政府效能取決於文官素質，目前公務員待遇不佳，退撫制度也不穩定，政府調漲國考費用是阻止公共服務有熱情的年輕人來報考嗎？黨團提出3個要求，首先要凍漲國考報名費，其次全面檢討公務員待遇，最後要重建穩定有尊嚴的退撫制度，這是為了國家長治久安，否則最終惡果由全民承擔。

國民黨首席副書記長林沛祥（右）、副書記長徐巧芯（左）今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。記者潘俊宏／攝影
公務員 林沛祥 調漲

