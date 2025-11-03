影／國考人數雪崩卻調漲報名費？藍委批虧空考生扛
國考人數從6年前的8萬多人下滑至今年驟降不足6萬人。國民黨首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯今天舉行記者會，指出國考人數雪崩，執政黨卻大舉調高國考報名費用，這是阻止對公共服務有熱情的年輕人來報考。
林沛祥表示公務員體系曾被視為鐵飯碗，但是目前快速崩壞中，公務員薪資遠不及科技業、銀行業，甚至勤快一點的外送員，一個月也可以賺個5、6萬甚至10萬元，但是執政黨卻一昧調漲國考報名費平均高達26％，有的甚至漲幅達百分百，例如報考導遊跟領隊從1000元漲成2000元。
林沛祥指出一個國家的政府效能取決於文官素質，目前公務員待遇不佳，退撫制度也不穩定，政府調漲國考費用是阻止公共服務有熱情的年輕人來報考嗎？黨團提出3個要求，首先要凍漲國考報名費，其次全面檢討公務員待遇，最後要重建穩定有尊嚴的退撫制度，這是為了國家長治久安，否則最終惡果由全民承擔。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言