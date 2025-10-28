德明科大電腦試場獲認證 考選部：造福大台北考生

快訊

中央社／ 台北28日電

考選部今天說，為深化國考優質服務，邀全台大專校院參加電腦試場認證，近期德明財經科技大學9間電腦試場獲認證，共提供542席應試座位及試務人力服務，造福大台北地區眾多學生。

考選部透過新聞稿表示，考選部長劉孟奇與德明科大校長李志宏，今天在德明科大共同舉行揭牌典禮。

考選部說，為深化國考優質服務，積極擴大推動電腦化測驗考試採行類科，並廣邀全台大專校院參加電腦試場認證，在各地區廣設電腦試場，透過嚴謹認證程序，建置具安全性及穩定性的電腦環境；而今年9月考選部與德明科大攜手完成國家考試電腦試場認證。

考選部表示，各大專校院資訊設備及場地須經過完整認證，才能成為國家考試電腦試場；這次認證德明科大提供交通便利的9間電腦試場、542席應試座位及試務人力服務，造福大台北地區眾多學生。

台大 人力 劉孟奇

