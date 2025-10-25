聽新聞
她用「朝九晚五」念書法 防國考倦怠症
成大交通管理系畢業的陳又瑄，念大四時對未來感到茫然。她認為自己「會考試」、但對讀書並不是那麼感興趣，可以試試考公職，備考交通技術組時，發現其實對交通管理很有興趣，準備一年，考一次就同時考上高考、普考交通技術雙榜，且還是今年普考交通技術榜首，成功融合興趣與工作。
陳又瑄從小就是家人眼中的好學生，家人認為她考高普考一定會考上，然而「期待愈大，壓力反而更大。」讓陳又瑄一度感到焦慮，最後她克服心魔，認為只要能夠感覺自己在進步、對得起自己就好了。
談到讀書秘訣，陳又瑄透露，備考前期大量刷考古題，但沒多久就得了「刷題倦怠症」，這時選擇多看新聞、找到跟教科書有關的時事議題， 也找到讓自己繼續備考的動力。
「我是一個不愛念書也很懶散的人，但我該念書就念書，該休息就好好休息，不給自己偷懶的機會。」陳又瑄形容自己是「任性的考生」，雖然備考前擬定完整的讀書計畫，每天有一定的讀書進度，但只讓自己周一到周五「朝九晚五」，這種上班族式的念書方式，反而有效打擊「讀書倦怠」，讓她可以一路跑到終點。
