用上班族朝九晚五讀書法打擊刷題倦怠症 她一年考上公職狀元

成大交通管理系畢業的陳又瑄，念大四時對未來感到茫然。她認為自己「會考試」、但對讀書並不是那麼感興趣，可以試試考公職。沒想到備考交通技術組時，為了考試而勤讀相關時事，發現自己其實對交通管理其實很有興趣。她準備一年，考一次就同時考上高普考交通技術雙榜，還是今年普考交通技術榜首，成功融合興趣與工作。

陳又瑄從小就是家人眼中的好學生，家人認為她考高普考一定會考上。陳又瑄擔心自己不符合家人眼中的學霸形象、感到焦慮，「期待愈大，壓力反而更大。」最後她克服心魔，認為只要能夠「感覺自己在進步」、對得起自己就好了。

談到讀書秘訣，陳又瑄透露自己在備考前期大量刷考古題，還要自己親自動筆寫過、把整個思考脈絡寫下來。但沒多久就得了「刷題倦怠症」，這時她選擇多看新聞、找到跟教科書有關的時事議題， 也找到讓自己繼續備考的動力。

「我是一個不愛念書也很懶散的人，但我該念書就念書，該休息就好好休息，不給自己偷懶的機會。」陳又瑄形容自己是「任性的考生」，雖然備考前擬定完整的讀書計畫，每天有一定的讀書進度，但她只讓自己週一到週五「朝九晚五」—從早上九時念到下午五時，之後不管進度有無趕上，先休息再說，但會做個筆記提醒自己這個部分還沒搞清楚。這種「上班族式的念書方式」，反而有效打擊「讀書倦怠」，讓她可以一路跑到終點。

許多考生會在考試前夕瘋狂抱佛腳，陳又瑄剛好相反，她考試前夕透過散步平復心情，「臨時報佛腳沒啥用，看到不熟悉的反而會更緊張」，進考場前也不帶書，只是帶筆記翻一下。她認為在這個階段，已經知道自己做了多少準備、讀了多少書，不須隨著考試將近而讓自己太緊張，擔心讀不完或考不好。她認為進考場「心態最重要」，不論多麼努力，進考場時不能緊張、保持平常心，才能發揮全部實力。 表格。 表格。

