考選部測驗研究中心揭牌 強化國考創新與試題品質

為強化國考測驗技術研究與精進試題品質，「考選部測驗研究中心」今天舉行啟用揭牌典禮。考選部長劉孟奇說，這是國家考選制度邁向專業研究與創新發展的新里程碑，測驗研究中心將讓考試更加貼近工作所需基礎職能。

考試院透過新聞稿表示，考選部今年8月1日成立「考選部測驗研究中心」，並於今天正式舉行啟用揭牌典禮，包括考試院長周弘憲、副院長許舒翔、考選部長劉孟奇、考試委員邱文彥、王秀紅、呂秋慧、黃東益及伊萬．納威出席。

周弘憲致詞表示，建立專責測驗研究機構有助提升測驗品質進而增加選才效能。成立測驗研究中心是考試院長期推動考選制度改革的具體成果，象徵台灣考試制度朝向「科學化、專業化」邁進，將為國家人力資源政策奠定更堅實基礎。

許舒翔說，未來無論在公務人員考試或專技人員考試體系中，測驗研究中心都將扮演核心專業支援角色，提供研究依據與政策建議，成為國家考試持續創新的智庫核心。

劉孟奇指出，測驗研究中心將在現有基礎持續精進，建立「研究—應用—改進」的循環機制，未來將在考量國內專業人才供給情境下，逐步試行與精進，讓考試更加貼近工作所需基礎職能。同時也將推動「教考用一體化」理念，積極與用人機關協作，使命題方向更切合機關核心職能與實際業務需求。

考選部強調，測驗研究中心啟用，代表國家考試測驗研究正式邁入制度化與長期化的新階段，將為提升國家考試品質、精進選才機制及強化公共服務基礎注入新動能。

