快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

考選部測驗研究中心揭牌 強化國考創新與試題品質

中央社／ 台北21日電
考選部長劉孟奇。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
考選部長劉孟奇。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

為強化國考測驗技術研究與精進試題品質，「考選部測驗研究中心」今天舉行啟用揭牌典禮。考選部長劉孟奇說，這是國家考選制度邁向專業研究與創新發展的新里程碑，測驗研究中心將讓考試更加貼近工作所需基礎職能。

考試院透過新聞稿表示，考選部今年8月1日成立「考選部測驗研究中心」，並於今天正式舉行啟用揭牌典禮，包括考試院長周弘憲、副院長許舒翔、考選部長劉孟奇、考試委員邱文彥、王秀紅、呂秋慧、黃東益及伊萬．納威出席。

周弘憲致詞表示，建立專責測驗研究機構有助提升測驗品質進而增加選才效能。成立測驗研究中心是考試院長期推動考選制度改革的具體成果，象徵台灣考試制度朝向「科學化、專業化」邁進，將為國家人力資源政策奠定更堅實基礎。

許舒翔說，未來無論在公務人員考試或專技人員考試體系中，測驗研究中心都將扮演核心專業支援角色，提供研究依據與政策建議，成為國家考試持續創新的智庫核心。

劉孟奇指出，測驗研究中心將在現有基礎持續精進，建立「研究—應用—改進」的循環機制，未來將在考量國內專業人才供給情境下，逐步試行與精進，讓考試更加貼近工作所需基礎職能。同時也將推動「教考用一體化」理念，積極與用人機關協作，使命題方向更切合機關核心職能與實際業務需求。

考選部強調，測驗研究中心啟用，代表國家考試測驗研究正式邁入制度化與長期化的新階段，將為提升國家考試品質、精進選才機制及強化公共服務基礎注入新動能。

劉孟奇 考試院

延伸閱讀

放寬年齡沒意義？ 國考打破35歲門檻 「無崗」卻成熱搜詞

沒人來！北市府缺工達8千人恐衝擊行政效率 人事處曝原因

最長可到3歲！少子與高齡化夾擊 考試院放寬育孫留職停薪規範

中山醫大國考通過率破9成 心理師百分百通過、4學生奪全國榜首

相關新聞

國考數位多功能大樓招標 增電腦化及實地測驗試場

考選部表示，推動「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，經行政院核定新台幣19.526億元，現正進行招標；此大樓將...

首屆植物診療師國考1253人報考 及格率51%

農業部今天表示，首屆植物診療師國考共有1253人報考、1159人到考，計643人及格，及格率約51%；未來植物診療師可自...

2檢察官共用1鑑識人員 專家：應提升員額落實科學辦案

部分陳年舊案受限過去鑑識科學技術，至今無法破案。警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」表示，台...

用心理學知識準備高普考 他六個月就考上「死亡之組」雙料金榜

高普考的一般行政因為競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，高考的一般行政還拿下第五名，...

善用心理學 半年拿下高普考雙榜

高普考一般行政因競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，其中高考的一般行政還拿下第五名。...

最長可到3歲！少子與高齡化夾擊 考試院放寬育孫留職停薪規範

因應少子女化及高齡化趨勢，考試院會審議通過修正公務人員留職停薪辦法，放寬育孫留職停薪規範，最長可一次申請至孫子女滿3足歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。