地政士不動產估價師等電子證照 11月開放線上申辦
內政部今天表示，地政士、不動產估價師證書及其開業執照或證書，自11月1日起全面開辦線上申請、繳費及請領電子證照作業，推廣期間內首次申請將減半收取證照費。電子證照外觀與紙本證照一致，也具備相同法律效力。
配合智慧政府政策推動，內政部今天透過新聞稿表示，自11月1日起，地政士、不動產估價師證書及其開業執照或證書，全面開辦線上申請、繳費及請領電子證照作業，未來申請人無需臨櫃或郵寄紙本，即可在線上申辦並領取電子證照。
另外，為鼓勵從業人員請領電子證照，內政部表示，11月1日起至明年12月31日為推廣期間，推廣期間首次申請電子證照者，將減半收取證照費。
內政部說，專業證照電子化成為當前趨勢，電子證照除外觀與紙本證照一致，也具備相同的法律效力，並且透過嚴謹的資訊安全機制，確保個人資料與證書資訊的安全性。電子證照申辦服務，不僅提供更便捷、即時的申辦方式，也可以降低行政人力成本及減少紙本使用。
內政部表示，相較於紙本證照可能有遺失、污損或偽造的風險，電子證照可重複下載，具有長期保存的優勢，內政部提供掃碼查驗功能，讓民眾更容易辨識專業證照的真偽。
