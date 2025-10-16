國考數位多功能大樓招標 增電腦化及實地測驗試場

考選部表示，推動「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，經行政院核定新台幣19.526億元，現正進行招標；此大樓將包含專用身障試場、新增電腦化及實地測驗試場等，並強化數位轉型與資訊技術運用。

考試院會今天安排考選部以「國家考試硬體設施設備精進辦理情形」為題進行業務報告。

考選部透過新聞稿說明，為提供應考者優質合宜應試環境，並嚴密國家考試試務流程，考選部管有國家考場等4棟與試務有關建築，但各建築設施設備逐漸老舊，妥善率亟待提升。

考選部表示，因此向行政院爭取經費1.259億元，以國家考場為主體，分3年（114年至116年）進行設施設備精進革新；目前國家考場電腦化測驗及筆試雙用行動化試場、試場汰換隔音窗、空調主機全面更新都已完成，另筆試試場整建等都積極推動中。

此外，為精進現有國家考場與闈場空間量能，因應電腦化測驗規模逐年擴大，口試及實地測驗日益增加，並落實維護身障應考人權益等政策，考選部另推動「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，經行政院核定為19.526億元，現正進行招標。

考選部說，此大樓除將含括專用身障試場、新增電腦化測驗試場及實地測驗試場等，以補現有建築空間及功能不足外，全棟大樓也將強化數位轉型與資訊技術運用，以符合世代變遷對考試環境創新發展期待。

考選部表示，將持續推動國家考試硬體設施設備改善精進，延續既有建築使用壽命並擴充功能，同時積極落實新大樓建設計畫，以提供應考人更適切、合宜應試環境與服務。

