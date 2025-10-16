快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

首屆植物診療師國考1253人報考 及格率51%

中央社／ 台北16日電

農業部今天表示，首屆植物診療師國考共有1253人報考、1159人到考，計643人及格，及格率約51%；未來植物診療師可自行開業或受聘於農民團體及農企業，帶動產業發展。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞稿表示，考選部已於15日下午榜示「專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試」首次考試結果。

防檢署說，這次考試吸引全國具植物醫學（保護）、植物病理、昆蟲、農藝、園藝等相關背景考生共1253人報考，1159人到考，共643人考試及格。

農業部自民國97年起，研議植物診療師制度，114年順利舉辦首次國家考試。

農業部表示，未來植物診療師可自行開業或受聘於農民團體及農企業，輔導農民導入新技術，加速智慧科技擴散，帶動產業發展；同時可建構植物專業診療網絡，協助解決氣候變遷作物生長問題，強化農業韌性及確保糧食安全；此外，透過指導農民精準用藥，提升有害生物整合性管理觀念，可減少農藥使用並提升農產品安全，確保農業永續發展。

此外，農業部說，未來將持續拓展植物診療師執業空間，目前正與農會研議納入植物診療師服務，也將與大學合作，強化專業人才培育及完善繼續教育，同時積極輔導建立植物診療師公會制度。

農業部 農民 醫學

延伸閱讀

台灣米何去何從／鼓勵轉型 拚國產米未來

農地防猴害 陳駿季：再不處理未來5年獼猴進市區

放寬年齡沒意義？ 國考打破35歲門檻 「無崗」卻成熱搜詞

遭疑擴大對美採購在關稅換什麼 陳駿季罕怒回勿刻意曲解 張啓楷氣拍桌

相關新聞

首屆植物診療師國考1253人報考 及格率51%

農業部今天表示，首屆植物診療師國考共有1253人報考、1159人到考，計643人及格，及格率約51%；未來植物診療師可自...

2檢察官共用1鑑識人員 專家：應提升員額落實科學辦案

部分陳年舊案受限過去鑑識科學技術，至今無法破案。警察專科學校教授李承龍師承博士李昌鈺，他今在直播節目「志聖鮮思」表示，台...

用心理學知識準備高普考 他六個月就考上「死亡之組」雙料金榜

高普考的一般行政因為競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，高考的一般行政還拿下第五名，...

善用心理學 半年拿下高普考雙榜

高普考一般行政因競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，其中高考的一般行政還拿下第五名。...

最長可到3歲！少子與高齡化夾擊 考試院放寬育孫留職停薪規範

因應少子女化及高齡化趨勢，考試院會審議通過修正公務人員留職停薪辦法，放寬育孫留職停薪規範，最長可一次申請至孫子女滿3足歲...

中山醫大國考通過率破9成 心理師百分百通過、4學生奪全國榜首

中山醫學大學學生參加今年醫事人員國考，六大專業類別通過率超過9成，臨床心理師通過率百分之百，另有4位學生在國考中奪得全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。