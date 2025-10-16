首屆植物診療師國考1253人報考 及格率51%

農業部今天表示，首屆植物診療師國考共有1253人報考、1159人到考，計643人及格，及格率約51%；未來植物診療師可自行開業或受聘於農民團體及農企業，帶動產業發展。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞稿表示，考選部已於15日下午榜示「專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試」首次考試結果。

防檢署說，這次考試吸引全國具植物醫學（保護）、植物病理、昆蟲、農藝、園藝等相關背景考生共1253人報考，1159人到考，共643人考試及格。

農業部自民國97年起，研議植物診療師制度，114年順利舉辦首次國家考試。

農業部表示，未來植物診療師可自行開業或受聘於農民團體及農企業，輔導農民導入新技術，加速智慧科技擴散，帶動產業發展；同時可建構植物專業診療網絡，協助解決氣候變遷作物生長問題，強化農業韌性及確保糧食安全；此外，透過指導農民精準用藥，提升有害生物整合性管理觀念，可減少農藥使用並提升農產品安全，確保農業永續發展。

此外，農業部說，未來將持續拓展植物診療師執業空間，目前正與農會研議納入植物診療師服務，也將與大學合作，強化專業人才培育及完善繼續教育，同時積極輔導建立植物診療師公會制度。

