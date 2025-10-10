用心理學知識準備高普考 他六個月就考上「死亡之組」雙料金榜

高普考的一般行政因為競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，高考的一般行政還拿下第五名，他大學、研究所念的還是跟行政沒甚麼關係的心理學。黃仲豪表示，他將兩個重要的心理學理論運用在國考，一是保持適度壓力，二是平時刷題時便模擬考試的情境，準備考試事半功倍。

黃仲豪大學、研究所都是念心理學。他表示喜歡心理學，但明白此一領域職缺不多，不是走學術便是當臨床心理師。他期望薪水與上下班時間穩定的工作，考公職是最好的選擇。但心理系在公職能考的組別有限、名額不多，他決定報考不限科系、名額多的一般行政。

念研究所的最後半年，黃仲豪一邊做實驗、一邊自學準備普考。這是他第一次參加國家考試，結果名落孫山。他退伍後繼續準備，並將只考普考改成高考、普考一起考。當時離上考場只剩半年，他改變第一次備考的自學策略，報名補習班的數位學院。

「備考時間有限，我必須將時間做有效率的分配，把每個考科放在對的位置。」黃仲豪分析第一次考國考的失敗經驗，認為申論題是他的「死穴」，卻是高考的得分關鍵。因此第二次備考時，他便把申論題當成準備的核心。

只剩半年準備時間，黃仲豪光是把線上課程讀一遍都來不及，他因此想出快速備考的訣竅—上課的目標就是寫出一定水準的申論題，一邊上課、一邊想著如何用申論題的格式把這堂課吸收的知識寫出來。他舉例，上行政法時，把老師的擬答吸收後寫成申論題，變成自己的話。他也會把每個申論考古題擬答引用的資料，包括法條、判例或大法官釋字找出來。他表示，如果能在申論題引出這些，加分效果明顯。

「根據心理學臨床案例，壓力適中的時候表現最好。」黃仲豪說，壓力太大或壓力太小，表現都會不好，「不要有太大壓力、但也不要沒有壓力」下，表現最好。他常常用這個理論來惕勵自己。

此外，心理學臨床也顯示，如果學習和測試擁有一樣的情境，測試的表現最好。舉例，在駕訓班練開車和考駕照若是同一地點，成績往往最好。這個理論應用在考試上，應考時的情境若和平常念書的情境類似，成績也會出類拔萃。因此黃仲豪會選擇跟考試時段差不多的時段刷題，考試期間的作息、飲食則跟平常無異。「考試期間千萬不要暴吃、也不要不吃」，黃仲豪建議考生，「保持平常心」就是應考的成功秘訣。 黃仲豪。圖／黃仲豪提供 表格。

商品推薦