善用心理學 半年拿下高普考雙榜
高普考一般行政因競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，其中高考的一般行政還拿下第五名。大學、研究所念心理學的黃仲豪說，自己將兩個重要的心理學理論運用在國考，一是保持適度壓力，二是平時刷題時便模擬考試的情境，準備考試事半功倍。
黃仲豪表示，自己喜歡心理學，但心理系在公職能考的組別有限、名額不多，因此決定報考不限科系、名額多的一般行政。
念研究所的最後半年，黃仲豪一邊做實驗、一邊自學準備普考，這是他第一次參加國家考試，結果名落孫山。他退伍後繼續準備，改成高考、普考一起考，並報名補習班的數位學院。
黃仲豪分析，申論題是自己「死穴」，卻是高考的得分關鍵，因此第二次備考時，便把申論題當成準備核心。他會在上課時，把老師的擬答吸收後寫成申論題，變成自己的話，也會把每個申論考古題擬答引用的資料，包括法條、判例或大法官釋字找出來。如果能在申論題引出這些，加分效果明顯。
「根據心理學臨床案例，壓力適中的時候表現最好。」黃仲豪說，壓力太大或太小，表現都不好，「不要有太大壓力、但也不要沒有壓力」，表現最好。他常以此惕勵自己。
此外，心理學臨床也顯示，如果學習和測試擁有一樣情境，測試表現最好。換句話說，應考情境若和平常念書情境類似，成績也會出類拔萃。因此黃仲豪會選擇跟考試時段差不多的時段刷題，考試期間作息、飲食跟平常無異。「保持平常心」就是應考的成功祕訣。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言