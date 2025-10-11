快訊

善用心理學 半年拿下高普考雙榜

聯合報／ 本報記者陳宛茜
黃仲豪只讀了半年，就上榜高考、普考一般行政。圖／黃仲豪提供
高普考一般行政因競爭激烈，被稱為「死亡之組」。黃仲豪卻只讀了半年就上榜兩個「死亡之組」，其中高考的一般行政還拿下第五名。大學、研究所念心理學的黃仲豪說，自己將兩個重要的心理學理論運用在國考，一是保持適度壓力，二是平時刷題時便模擬考試的情境，準備考試事半功倍。

黃仲豪表示，自己喜歡心理學，但心理系在公職能考的組別有限、名額不多，因此決定報考不限科系、名額多的一般行政。

念研究所的最後半年，黃仲豪一邊做實驗、一邊自學準備普考，這是他第一次參加國家考試，結果名落孫山。他退伍後繼續準備，改成高考、普考一起考，並報名補習班的數位學院。

黃仲豪分析，申論題是自己「死穴」，卻是高考的得分關鍵，因此第二次備考時，便把申論題當成準備核心。他會在上課時，把老師的擬答吸收後寫成申論題，變成自己的話，也會把每個申論考古題擬答引用的資料，包括法條、判例或大法官釋字找出來。如果能在申論題引出這些，加分效果明顯。

「根據心理學臨床案例，壓力適中的時候表現最好。」黃仲豪說，壓力太大或太小，表現都不好，「不要有太大壓力、但也不要沒有壓力」，表現最好。他常以此惕勵自己。

此外，心理學臨床也顯示，如果學習和測試擁有一樣情境，測試表現最好。換句話說，應考情境若和平常念書情境類似，成績也會出類拔萃。因此黃仲豪會選擇跟考試時段差不多的時段刷題，考試期間作息、飲食跟平常無異。「保持平常心」就是應考的成功祕訣。

