最長可到3歲！少子與高齡化夾擊 考試院放寬育孫留職停薪規範
因應少子女化及高齡化趨勢，考試院會審議通過修正公務人員留職停薪辦法，放寬育孫留職停薪規範，最長可一次申請至孫子女滿3足歲止，各機關不得拒絕，使公務員能兼顧家庭及職場，考試院將儘速函請政院同意會銜後發布施行。
考試院透過新聞稿指出，今天院會審議通過修正公務人員留職停薪辦法第5條、第6條、第9條，放寬育孫留職停薪及增訂留職停薪期間業務代理等規範。
考試院說明，考量育嬰及育孫留職停薪都是養育3足歲以下幼兒，並尊重各家庭育兒的實際需求，因此刪除申請育孫留職停薪的限制，並放寬育孫留職停薪期間，與育嬰留職停薪期間規範一致。
考試院說，這次修正重點包括，第5條增列申請育孫留職停薪，各機關不得拒絕的規定，並刪除原限於「孫子女無法受雙親適當養育或有特殊事由」才能申請的限制。
考試院說，第6條增列申請育孫留職停薪期間，最長可一次申請至孫子女滿3足歲止，不受有關「留職停薪期間以2年為限，必要時得延長1年」的限制。
考試院指出，另為使留職停薪人員得以照顧家庭，以及減輕現職人員工作的負擔，第9條增列薦任以下主管人員育孫、侍親留職停薪期間所遺業務，由現職薦任以下非主管人員代理時，該代理人的業務，可以由約聘或約僱人員辦理，以適度減輕代理人雙重工作負擔，並兼顧機關業務推動。
考試院表示，這次修正是為因應當前少子女化及高齡化趨勢，並考量到現行社會多元育兒方式及家庭結構態樣，進一步放寬育孫留職停薪的相關規定，同時也增訂育孫及侍親留職停薪期間業務代理等規範，以期建構更友善職場環境。
