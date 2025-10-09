115年首次專技高考營養師、護理師等考試 2月7日起舉行
考試院會今天通過，民國115年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，將在115年2月7日至8日在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮及金門共7考區同時舉行。
考試院透過新聞稿說明，這次營養師及護理師考試都採電腦化測驗，社會工作師考試採紙筆考試。
考試院指出，有關考試各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，都依照各相關考試規則辦理，相關資訊將自今年10月14日起載明於應考須知及考選部官網，並預訂於今年10月21日起至10月30日開放透過國家考試網站報名資訊系統報名。
