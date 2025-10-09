中山醫大國考通過率破9成 心理師百分百通過、4學生奪全國榜首

中山醫學大學學生參加今年醫事人員國考，六大專業類別通過率超過9成，臨床心理師通過率百分之百，另有4位學生在國考中奪得全國榜首，展現中山醫大穩健的教學與臨床訓練實力。

中山醫大4位學生在國考中奪得全國第一，分別為牙醫師第一階黃子熙、第二階陳麒文、職能治療師林采璇及驗光師葉羿君，成績表現亮眼。

中山醫大教務長張元衍表示，學校以「知、課、講、評」四項機制協助學生準備國考，從知識整理、衝刺課程、經驗傳承到模擬評量，建立系統化輔導模式。臨床導向學系也導入OSCE臨床技能測驗，讓學生在模擬環境中實作演練，提前熟悉臨床情境，並提升應考穩定度。

中山醫大職能治療學系連續兩年蟬聯榜首，今年通過率達94.23%，全國前十名中有4位出自該系。系主任紀彣宙說，課程設計重視理論與臨床結合，大四更設有類似考前複習班的職能治療特論課與模擬練習，協助學生熟悉考題方向。學長姐課外也會分享備考策略與筆記心得，形成良好的經驗傳承文化。

職治師榜首林采璇說，練習考古題與自我檢討是準備關鍵。她運用線上測驗平台模擬考試、整理筆記並檢討錯題，加深印象與應試速度。同系全國第二名蘇家琪也分享，以「主科為重、副科為輔」原則精讀，搭配規律作息與適度休息，能減少焦慮、維持穩定狀態。

張元衍指出，中山醫大將持續精進課程與臨床訓練安排，讓學生在畢業時兼具專業知識與臨床實務能力，延續在醫事教育領域的穩定表現。 中山醫大臨床導向的教學成果，反映在每年國考的優異表現中，右二為驗光師榜首葉羿君。圖／中山醫大提供

