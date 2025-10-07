偏離實務、考冷門題...司律考愈考愈偏門？考生怒批：臨場亂掰反上榜

近日，有網友在Dcard上發文抱怨，認為自110年後司法官及律師考試題目越來越刁鑽，考題常偏離實務案例，讓一年辛苦準備的成果似乎全被否定。

原PO指出，自110年後的司律考題目，每年都在否定考生一年來的努力，關鍵且實用的常見題型不考，反而不斷往偏門題目發展，部分題目更讓考生看不懂題意，結果反而讓平時沒怎麼準備、臨場隨意作答的人僥倖上榜。

貼文一出便引發熱議，「這樣才能讓考生買教授們的新書跟論文集啊！」、「因為能考的東西都考過了 再加上要跟補習班猜題鬥法，最終的結果就是出偏門冷僻考題」、「不只律師考、司法特考，連藥師考試，考的內容大部份一輩子工作都用不到，且愈考愈刁鑽，不這樣，很多補習班老師會失業」、「感覺出題老師在跟補習班角力，然而受害者永遠是考生」。

還有網友認為，「支持廢除作文」、「唯一支持廢掉國文這鳥科目」、「考那麼多法科了，作文根本對篩選考生沒意義，不如改成考法理學、法實證」、「比較實際的是應該廢除作文。畢竟每張考卷都已經是論說文的程度。甚至為了作文，還特別搞了400分門檻，足見其不存在法學意義」。

