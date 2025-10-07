快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

偏離實務、考冷門題...司律考愈考愈偏門？考生怒批：臨場亂掰反上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨司律考的試題越來越刁鑽，讓一年辛苦準備的成果似乎全被否定。示意圖／Ingimage
網友抱怨司律考的試題越來越刁鑽，讓一年辛苦準備的成果似乎全被否定。示意圖／Ingimage

近日，有網友在Dcard上發文抱怨，認為自110年後司法官及律師考試題目越來越刁鑽，考題常偏離實務案例，讓一年辛苦準備的成果似乎全被否定。

原PO指出，自110年後的司律考題目，每年都在否定考生一年來的努力，關鍵且實用的常見題型不考，反而不斷往偏門題目發展，部分題目更讓考生看不懂題意，結果反而讓平時沒怎麼準備、臨場隨意作答的人僥倖上榜。

貼文一出便引發熱議，「這樣才能讓考生買教授們的新書跟論文集啊！」、「因為能考的東西都考過了 再加上要跟補習班猜題鬥法，最終的結果就是出偏門冷僻考題」、「不只律師考、司法特考，連藥師考試，考的內容大部份一輩子工作都用不到，且愈考愈刁鑽，不這樣，很多補習班老師會失業」、「感覺出題老師在跟補習班角力，然而受害者永遠是考生」。

還有網友認為，「支持廢除作文」、「唯一支持廢掉國文這鳥科目」、「考那麼多法科了，作文根本對篩選考生沒意義，不如改成考法理學、法實證」、「比較實際的是應該廢除作文。畢竟每張考卷都已經是論說文的程度。甚至為了作文，還特別搞了400分門檻，足見其不存在法學意義」。

補習 司法 失業 考題

延伸閱讀

「厭童」變潮流？年輕人看見孩子就翻白眼 她嘆：連2歲幼兒都不放過

每年50萬被動收入！她不到40歲就考慮半退休 網：直接躺了吧

每月定期定額2.5萬元...26歲男嘆資產累積太慢 網開解：急什麼

「精通三語言」卻求職碰壁？她嘆職場連英語能力都不看 網揭關鍵

相關新聞

偏離實務、考冷門題...司律考愈考愈偏門？考生怒批：臨場亂掰反上榜

近日，有網友在Dcard上發文抱怨，認為自110年後司法官及律師考試題目越來越刁鑽，考題常偏離實務案例，讓一年辛苦準備的成果似乎全被否定。

他靠「哲學腦」四個月奪高普考雙狀元 打破「念哲學沒用」迷思

拿下114年高考和普考一般民政雙榜首的蔡雋濤，大學和研究所都是哲學。考乍看毫無相關的一般民政組，他卻僅用了四個月備考便拿...

碩士用「哲學腦」備考 4個月拿雙狀元

大學和研究所都是念哲學的蔡雋濤，僅用了四個月時間備考，便拿下一一四年高考和普考一般民政雙榜首。他表示，自己是用哲學系的思...

115年專技高考醫師等11類科考試 明年1月30日起舉行

考試院會今天通過，民國115年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師等11類科考...

高中剛畢業打敗大學生考上死亡之組 怪物考生靠一招申論題逼近滿分

高巧芠大溪高中剛畢業便「無縫接軌」考上114年普考一般行政。她不僅是第一次參加公職考試，還打敗眾多大學畢業的高材生，考上...

申論題弱點變強項 高中畢業考上普考「死亡之組」

高巧芠大溪高中剛畢業便考上今年普考一般行政。第一次參加公職考試的她，就打敗眾多大學畢業高材生，考上競爭激烈、有「死亡之組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。