他靠「哲學腦」四個月奪高普考雙狀元 打破「念哲學沒用」迷思

拿下114年高考和普考一般民政雙榜首的蔡雋濤，大學和研究所都是哲學。考乍看毫無相關的一般民政組，他卻僅用了四個月備考便拿下雙料冠軍。他表示，自己是用哲學系的思維和邏輯準備考試，面對不懂的概念，他不會只是單點擊破，而是去了解概念背後的整體學科，原本不懂的部分就會豁然開朗。他就靠「哲學腦」通過國家考試，打破「念哲學沒用」的迷思。

蔡雋濤認為，準備國家考試必須「做好最壞的準備，同時抱持最大的野心」。他大學畢業後便到電視台擔任新聞編輯，近兩年的工作時間存錢加投資，累積了讓他可以「兩年抗戰」的備考金錢準備。他辭去工作專心備考時，離上考場只剩四個月，同時間還得準備研究所課程。但他並不覺得這是一場必輸的仗，反而覺得「拚一把說不定有機會贏」。

談到備考秘訣，蔡雋濤認為關鍵是使用了哲學領域的「詮釋學循環」。所謂詮釋學循環，指的是「部分」與「整體」的不斷循環—理解「部分」有助於掌握「整體」。而理解「整體」又有助於掌握「部分」。

他表示，這個概念用在國家考試上，就是讀第一遍教材時，感覺好像東懂一點、西懂一點，慢慢拼湊出學科的完整模樣。讀第二遍時，由於先前已大致了解這個學科的模樣，因此看到原本不理解處，掌握度就會變得更高。當這個過程重複了無數次，原本不懂的某個概念，在了解了整體學科的模樣之後，就會突然懂了。因此，考生不必因為看不懂某個概念就感到灰心喪志，只要多讀幾遍，理解整體學科的模樣和這個概念在學科中的定位，就會豁然開朗。

「跨學科聯想」也是蔡雋濤拿高分的秘訣。他表示，不同學科裡有共通點，考生若能融會貫通，寫申論題時就容易拿高分。他舉例，準備一般民政的考生，會遇到「地方政府與政治」，此一考科也可視為行政法、行政學、政治學的混合體。因此讀「地方政府與政治」時，他也會同時聯想其他三科的概念，事半功倍。

蔡雋濤寫申論題也有獨到的祕訣。他先找到自己的答題模式—寫滿兩面四十四行，要有三大標和三小標。平常讀書時，他便會在腦中模擬，書本上這個概念要如何鋪排在申論題的答題模式中，要讀到多少內容才撐得起兩頁。他表示，用這種方式來讀書，會變成是以考試的「輸出」為主，而不會只是被動吸收。 表格。 表格。

