碩士用「哲學腦」備考 4個月拿雙狀元

大學和研究所都是念哲學的蔡雋濤，僅用了四個月時間備考，便拿下一一四年高考和普考一般民政雙榜首。他表示，自己是用哲學系的思維和邏輯準備考試，了解概念背後的整體學科，原本不懂的部分就會豁然開朗。他靠著「哲學腦」通過國家考試，打破「念哲學沒用」的迷思。

蔡雋濤說，準備國家考試必須「做好最壞的準備，同時抱持最大的野心」。談到備考祕訣，蔡雋濤認為，關鍵是使用了哲學領域的「詮釋學循環」，也就是「部分」與「整體」的不斷循環。理解部分有助於掌握整體，而理解整體又有助於掌握部分。

他表示，這個概念用在國家考試上，就是讀第一遍教材時，慢慢拼湊出學科的完整模樣。讀第二遍時，由於先前已大致了解學科的模樣，因此看到原本不理解處，掌握度就會變得更高。當這個過程重複了無數次，原本不懂的某個概念，在了解整體學科的模樣之後，就會突然懂了。因此，考生不必因為看不懂某個概念就灰心喪志，只要多讀幾遍，理解整體學科的模樣和這個概念在學科中的定位，就會豁然開朗。

「跨學科聯想」也是蔡雋濤拿高分的祕訣。他表示，不同學科裡有共通點，考生若能融會貫通，寫申論題時就容易拿高分。

蔡雋濤寫申論題也有獨到的祕訣。他先找到自己的答題模式：寫滿二面、四十四行，要有三大和三小標題。平常讀書時，他便會在腦中模擬，書本上這個概念要如何鋪排在申論題的答題模式中，要讀到多少內容才撐得起兩頁。他說，用這種方式來讀書，會變成是以考試的輸出為主，而不會只是被動吸收。

