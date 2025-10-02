快訊

115年專技高考醫師等11類科考試 明年1月30日起舉行

中央社／ 台北2日電
考試院外觀。聯合報系資料照
考試院會今天通過，民國115年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫藥師考試分階段考試、醫事檢驗師等11類科考試，將在115年1月30日至2月1日分梯次舉行，10月21日起開放網路報名。

考試院院會透過新聞稿表示，115年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，將在115年1月30日至2月1日分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行。

考試院說明，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，都採網路報名及電腦化測驗方式辦理。

考試院指出，包括各類科考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，都依各相關考試規則辦理，相關資訊將自10月13日起載明於應考須知及考選部全球資訊網，並預訂自10月21日起至10月30日開放透過國家考試網站報名資訊系統報名。

醫師 中醫 藥師 考試院 高考

