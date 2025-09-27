聽新聞
申論題弱點變強項 高中畢業考上普考「死亡之組」

聯合報／ 本報記者陳宛茜
僅花半年時間備考，高巧芠就順利考上今年普考一般行政。圖／高巧芠提供
僅花半年時間備考，高巧芠就順利考上今年普考一般行政。圖／高巧芠提供

高巧芠大溪高中剛畢業便考上今年普考一般行政。第一次參加公職考試的她，就打敗眾多大學畢業高材生，考上競爭激烈、有「死亡之組」之稱的一般行政組，需要社會經驗與邏輯分析能力的政治學申論題，滿分廿三分，竟也拿下廿分的高分。令人驚奇的考場表現，高巧芠稱得上是「怪物考生」。

然而高巧芠表示，高中成績並不好，擔心考不上好大學，加上多位親人擔任公務員，認為公職生活穩定，因此高三考學測前，便毅然決定以公職為人生目標，開始準備普考。

一開始，高巧芠擔憂「高中生怎麼跟大學畢業生拚？」好在許多朋友給她信心，家人也給予支持。備考這半年，高巧芠沒休過一天假。她說，倦怠時會上網看學長姐的上榜心得與職場點滴，想到上榜後就可以工作賺錢，便覺得精神百倍。

而拿下高分的政治學申論題，原本被高巧芠視為最大的挑戰，但她沒有放棄，買來申論題的解題書，從第一頁翻到最後一頁，每一題都親筆寫過一遍。高巧芠建議考生，不要邊寫邊看，會導致模仿解題者的解題架構與擬答，不僅不容易消化知識，也會因答案和其他考生雷同，反而不容易拿到高分，另也要關注重要的時事新聞與社會議題。

高巧芠建議考生，準備考試要「抓大放小」，也就是抓緊大方向、不要執著於小細節 ；「卡」在一個點只會徒然浪費時間。高巧芠隨身準備小法典，刷題寫錯的題目，就在相關法條上用螢光筆畫線。考前專注閱讀小法典，把重點聚焦於容易錯和陌生的法條之上，複習效果事半功倍。

