高中剛畢業打敗大學生考上死亡之組 怪物考生靠一招申論題逼近滿分

高巧芠大溪高中剛畢業便「無縫接軌」考上114年普考一般行政。她不僅是第一次參加公職考試，還打敗眾多大學畢業的高材生，考上競爭激烈、有「死亡之組」之稱的一般行政組。而需要社會經驗與邏輯分析能力的政治學申論題，滿分23分她竟也拿下20分的高分。種種令人驚奇的考場表現，高巧芠稱得上是「怪物考生」。

然而高巧芠表示，高中成績並不好。她擔心學測成績差考不上好大學，在「大學生滿街跑」的時代沒有職場優勢。加上多位親人擔任公務員，認為公職生活穩定。她在高三上學期考學測前，便毅然決定以公職為人生目標、開始準備普考。

一開始，高巧芠擔憂「高中生怎麼跟大學畢業生拚？」、「朋友都有大學學歷怎麼辦？」好在許多朋友給她信心，家人也給予支持，她告訴自己「每個人的路都不一樣，決定了就好好去走。」

高巧芠決定考普考時，離上考場時間只剩半年，而高中學業尚未完成。她做好完整的讀書計畫，白天在高中上課、晚上則到補習班透過視訊修讀普考課程，回家後還會大量刷題、透過刷題了解自己的盲點。

備考這半年，高巧芠來沒休過一天假。會不會感到讀書倦怠？她表示，倦怠時會上網看學長姊的上榜心得與職場點滴，「想到上榜後就可以工作賺錢」便覺得精神百倍、得到滿滿動力。

而拿下高分的政治學申論題，原本被高巧芠視為最大的挑戰。她沒有放棄，買來申論題的解題書，從第一頁翻到最後一頁，每一題都親筆寫過一遍。高巧芠表示，每一題她都先讀解題，讀完就把書本闔起來、用自己的話寫一遍。她建議考生不要邊寫邊看，如此會導致模仿解題者的解題架構與擬答，不僅不容易消化知識，也會因為模仿導致答案和其他考生雷同，反而不容易拿到高分。

此外，政治學申論題往往會與時事結合，因此她也會關注重要的時事新聞與社會議題。比方因應數位時代的來臨，多看AI相關新聞。而申論題雖然考題千變萬化，但基本概念卻有相通之處。此次的政治學申論題，她並未成功猜題，但練習過類似概念，因此「沒有被卡」，寫起來感覺「蠻順」，沒想到最後拿到這麼高分。

高巧芠建議考生，準備考試要「抓大放小」—抓緊大方向、不要執著於小細節 ；「卡」在一個點只會徒然浪費時間。高巧芠隨身準備一個小法典，刷題寫錯的題目，就在相關法條上用螢光筆畫線。如此大量刷題後，不管是容易錯的法條或沒有刷過的法條，在小法典上都會非常明顯。考前她就專注閱讀小法典，把溫習重點聚焦於容易錯和陌生的法條之上，效果事半功倍。 表格。

