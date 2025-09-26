他提人事行政總處「空間狹窄、不同於其他人事業務」 網：望缺額改文化

一名網友近日於社群平台提到，想告訴今年錄取人事行政職系的考生，如果填行政院人事總處的缺會遇到的事情。原PO指出，案件會因為不重要的細節不停退文，另外他觀察到在業務知識上不僅需要新人自行摸索，同仁間也不會互相分享，他認為這會讓新人有很深的孤立感；除此之外，行政院聯合辦公大樓的空間狹窄，而且冷氣老舊讓室內在夏天很熱。

原PO在臉書社團「公務之聲 靠北電台2.0」匿名發文表示，今年行政院人事總處開缺9個名額，他提示想填這些缺額的考試錄取者在工作上的處境，更說不要「綁在這裡體驗」。

原PO首先稱，行政院人事總處新人在官方與同仁未傳授業務知識下，需要自行摸索業務；他還提到，上述業務與一般人事業務不相符，倘若要從行政院人事總處調到一般人事單位，得重新學習業務。

「每個案件都是作文比賽，為了不重要的細節來回不斷退文」，在遭受的境遇上，原PO還提及資歷較深同仁可能因位於最高人事主管機關，對待新人與外面部會有明顯傲氣，他希望自己不與所識同仁相同；另外，他表示在升遷境遇上，相較於行政院人事總處，其他中央二級機關人事處升遷得比較快。

在硬體設備上，原PO稱行政院聯合辦公大樓空間過於狹窄，連轉動椅子都做不到、位子上還看不到窗外景象，夏天室內還因冷氣老舊而相當熱。

文末，原PO建議錄取人事行政職系的考生填志願時，可以問看看前幾年考試分發到行政院人事總處的前輩意見，而不是沒在該單位任職過的人；有網友則留言，「當缺額到了9人，或許文化會被改變一點點，何必想這麼多」。

