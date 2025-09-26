他提人事行政總處「空間狹窄、不同於其他人事業務」 網：望缺額改文化
一名網友近日於社群平台提到，想告訴今年錄取人事行政職系的考生，如果填行政院人事總處的缺會遇到的事情。原PO指出，案件會因為不重要的細節不停退文，另外他觀察到在業務知識上不僅需要新人自行摸索，同仁間也不會互相分享，他認為這會讓新人有很深的孤立感；除此之外，行政院聯合辦公大樓的空間狹窄，而且冷氣老舊讓室內在夏天很熱。
原PO在臉書社團「公務之聲 靠北電台2.0」匿名發文表示，今年行政院人事總處開缺9個名額，他提示想填這些缺額的考試錄取者在工作上的處境，更說不要「綁在這裡體驗」。
原PO首先稱，行政院人事總處新人在官方與同仁未傳授業務知識下，需要自行摸索業務；他還提到，上述業務與一般人事業務不相符，倘若要從行政院人事總處調到一般人事單位，得重新學習業務。
「每個案件都是作文比賽，為了不重要的細節來回不斷退文」，在遭受的境遇上，原PO還提及資歷較深同仁可能因位於最高人事主管機關，對待新人與外面部會有明顯傲氣，他希望自己不與所識同仁相同；另外，他表示在升遷境遇上，相較於行政院人事總處，其他中央二級機關人事處升遷得比較快。
在硬體設備上，原PO稱行政院聯合辦公大樓空間過於狹窄，連轉動椅子都做不到、位子上還看不到窗外景象，夏天室內還因冷氣老舊而相當熱。
文末，原PO建議錄取人事行政職系的考生填志願時，可以問看看前幾年考試分發到行政院人事總處的前輩意見，而不是沒在該單位任職過的人；有網友則留言，「當缺額到了9人，或許文化會被改變一點點，何必想這麼多」。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言