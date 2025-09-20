快訊

嬰兒也被當「人頭」 托育檢定報名遭控淪黃牛市場

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
王美惠日前請勞動力發展署及技能檢定中心緊急協調，要求全面檢討報名制度。圖／立委王美惠辦公室提供
王美惠日前請勞動力發展署及技能檢定中心緊急協調，要求全面檢討報名制度。圖／立委王美惠辦公室提供

民進黨立委王美惠近日接獲大四幼教系學生陳情，學生報名全國技術士托育人員技能檢定時，因簡章規定「1人可代理10人報名」，導致報名現場出現「收費代排」亂象，甚至現場還有嬰兒也被當「人頭」占10人名額。勞動力發展署坦承，代排是嚴重缺失，將修改115年度相關技能檢定簡章。

面對學生的陳情，王美惠指出，托育人員技能檢定報名，竟淪為黃牛牟利工具，這是對考生權益的踐踏。今年檢定梯次已全數報名結束，沒有報到名的，只能被迫延到明年才能考試，等於直接剝奪年輕學子及專業托育人員的考試機會。

王美惠表示，當初開放代報名原是出於方便，現卻演變成制度漏洞，被黃牛代排牟利，這是違法的行為。

王美惠日前請勞動力發展署及技能檢定中心緊急協調，要求全面檢討報名制度。勞發署也承認代排是個嚴重缺失，並現場做出承諾，現正規畫115年度相關之技能檢定，將從簡章中修改「代報名人數限制」，避免同樣的情況重演。

王美惠強調，托育人員是幼兒教育與照顧體系不可或缺的專業人力，檢定考試攸關專業養成與學成的認定，呼籲主管機關，任何影響公正性的漏洞都必須立刻修正，讓考生的權益獲得完整保障。

相關新聞

高普考錄取率創新高！他酸「22%的考試很難」？過來人揭暗黑真相

今年公務人員高等考試三級考試及普通考試於17日放榜，平均錄取率為21.14%，創下歷年新高，其中高考錄取率更高達22.89%，比去年多將近5%。對此，一名網友好奇，大家都說高普考很難，但錄取率22%的考試，真的算難嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

起床前先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考卻成唯一上榜者

江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，一起應考的十多個朋友，只有她有孩子要帶。她白天工作、晚上還要帶3個孩子，從家人到朋友都不看...

3寶媽狂刷考古題 準備5個月就上榜

江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，應考的十多個朋友中，只有她要帶孩子。她白天工作、晚上還要帶三個孩子，家人到朋友都不看好，她...

航港局2025年第三次航海人員測驗榜示 合格率25.28%

交通部航港局指出，今年第三次航海人員測驗榜示典禮於9月19日舉行。本次測驗報名人數729人，全程到考人數625人，一、二...

侯友宜指工程人才長期錄取不足額 試院允精進制度

考試院副院長許舒翔等人今天赴新北市府座談，新北市長侯友宜反映，工程類科長期錄取不足額，不利工程建設與都市規劃；考試院說，...

