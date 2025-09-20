嬰兒也被當「人頭」 托育檢定報名遭控淪黃牛市場

民進黨立委王美惠近日接獲大四幼教系學生陳情，學生報名全國技術士托育人員技能檢定時，因簡章規定「1人可代理10人報名」，導致報名現場出現「收費代排」亂象，甚至現場還有嬰兒也被當「人頭」占10人名額。勞動力發展署坦承，代排是嚴重缺失，將修改115年度相關技能檢定簡章。

面對學生的陳情，王美惠指出，托育人員技能檢定報名，竟淪為黃牛牟利工具，這是對考生權益的踐踏。今年檢定梯次已全數報名結束，沒有報到名的，只能被迫延到明年才能考試，等於直接剝奪年輕學子及專業托育人員的考試機會。

王美惠表示，當初開放代報名原是出於方便，現卻演變成制度漏洞，被黃牛代排牟利，這是違法的行為。

王美惠日前請勞動力發展署及技能檢定中心緊急協調，要求全面檢討報名制度。勞發署也承認代排是個嚴重缺失，並現場做出承諾，現正規畫115年度相關之技能檢定，將從簡章中修改「代報名人數限制」，避免同樣的情況重演。

王美惠強調，托育人員是幼兒教育與照顧體系不可或缺的專業人力，檢定考試攸關專業養成與學成的認定，呼籲主管機關，任何影響公正性的漏洞都必須立刻修正，讓考生的權益獲得完整保障。

