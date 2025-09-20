快訊

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

高普考錄取率創新高！他酸「22%的考試很難」？過來人揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，大家都說高普考很難，但錄取率22%的考試，真的算難嗎？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，大家都說高普考很難，但錄取率22%的考試，真的算難嗎？示意圖／Ingimage

今年公務人員高等考試三級考試及普通考試於17日放榜，平均錄取率為21.14%，創下歷年新高，其中高考錄取率更高達22.89%，比去年多將近5%。對此，一名網友好奇，大家都說高普考很難，但錄取率22%的考試，真的算難嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「錄取率22%考試真的難？喔我說高普考」為題，指出很多人說高普考不好考，但看到今年統計，高考錄取率高達22%，一堆私立科大學生準備兩年，或甚至應屆就考上，讓他相當好奇「說錄取率22%考試很難，似乎怪怪的吧？」。

貼文一出後，不少網友都表示「有變高，但還是有很多因素啦，行政類更低，行政又有分勞工那種鳥缺，錄取率拉高很多」、「難得高普考錄取率會到兩位數，以前都是個位數的錄取率耶！」、「技術類的會考才是怪咖」、「現在這種政治局勢，有人去考很好了，誰知道哪時會背鍋…」、「土木很容易去土城啊」、「離開的也多，認識的有一半後來去私企」、「阿就少子化阿...還能說啥」。

此外，也有部分網友認為「公務員福利縮水」是主因，回應「現在福利大砍薪水慘輸民間企業，誰要當公務員啊」、「福利越來越差，薪水跟不上通膨確實也是主因」、「以前公務員薪水5萬很多，現在根本不夠」、「退休和福利跟以前沒得比，事情還更多，菜鳥一定被凹到死，爛缺都留給新人，當公務員不如跑UBER」、「幾年前還溯及既往砍退休金，誰想當，公務員調薪已經夠慢了還砍退休俸」、「沒有終身俸又不能打混，CP值超低」。

公務員 高普考

延伸閱讀

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

薪水實領沒35K！北漂5年「存不了錢」揭辛酸血淚 過來人點破關鍵

零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

他自願降薪只求不扛責任、準時下班 網曝只有1職業符合

相關新聞

高普考錄取率創新高！他酸「22%的考試很難」？過來人揭暗黑真相

今年公務人員高等考試三級考試及普通考試於17日放榜，平均錄取率為21.14%，創下歷年新高，其中高考錄取率更高達22.89%，比去年多將近5%。對此，一名網友好奇，大家都說高普考很難，但錄取率22%的考試，真的算難嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

起床前先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考卻成唯一上榜者

江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，一起應考的十多個朋友，只有她有孩子要帶。她白天工作、晚上還要帶3個孩子，從家人到朋友都不看...

3寶媽狂刷考古題 準備5個月就上榜

江宜靜決定考幼兒園教師甄試時，應考的十多個朋友中，只有她要帶孩子。她白天工作、晚上還要帶三個孩子，家人到朋友都不看好，她...

航港局2025年第三次航海人員測驗榜示 合格率25.28%

交通部航港局指出，今年第三次航海人員測驗榜示典禮於9月19日舉行。本次測驗報名人數729人，全程到考人數625人，一、二...

侯友宜指工程人才長期錄取不足額 試院允精進制度

考試院副院長許舒翔等人今天赴新北市府座談，新北市長侯友宜反映，工程類科長期錄取不足額，不利工程建設與都市規劃；考試院說，...

檔案管理人員首度開辦進階級考試 到考率95.5%

國發會檔案管理局今天舉辦「檔案管理人員專業認證考試」，首度開辦進階級考試，包括「立案編目」及「清理鑑定」兩專科，總報考人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。