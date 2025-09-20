高普考錄取率創新高！他酸「22%的考試很難」？過來人揭暗黑真相

今年公務人員高等考試三級考試及普通考試於17日放榜，平均錄取率為21.14%，創下歷年新高，其中高考錄取率更高達22.89%，比去年多將近5%。對此，一名網友好奇，大家都說高普考很難，但錄取率22%的考試，真的算難嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「錄取率22%考試真的難？喔我說高普考」為題，指出很多人說高普考不好考，但看到今年統計，高考錄取率高達22%，一堆私立科大學生準備兩年，或甚至應屆就考上，讓他相當好奇「說錄取率22%考試很難，似乎怪怪的吧？」。

貼文一出後，不少網友都表示「有變高，但還是有很多因素啦，行政類更低，行政又有分勞工那種鳥缺，錄取率拉高很多」、「難得高普考錄取率會到兩位數，以前都是個位數的錄取率耶！」、「技術類的會考才是怪咖」、「現在這種政治局勢，有人去考很好了，誰知道哪時會背鍋…」、「土木很容易去土城啊」、「離開的也多，認識的有一半後來去私企」、「阿就少子化阿...還能說啥」。

此外，也有部分網友認為「公務員福利縮水」是主因，回應「現在福利大砍薪水慘輸民間企業，誰要當公務員啊」、「福利越來越差，薪水跟不上通膨確實也是主因」、「以前公務員薪水5萬很多，現在根本不夠」、「退休和福利跟以前沒得比，事情還更多，菜鳥一定被凹到死，爛缺都留給新人，當公務員不如跑UBER」、「幾年前還溯及既往砍退休金，誰想當，公務員調薪已經夠慢了還砍退休俸」、「沒有終身俸又不能打混，CP值超低」。

