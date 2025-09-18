拚公職攬才 考試院修法增公務機關中高階人力比例

為利延攬優秀人才並留住人才，考試院會今天通過各機關職稱及官等職等員額配置準則修正草案，調降各機關應配置基層員額最低標準，以相對增加較高職等員額空間，使各機關能依專業需求進用中高階人力。

考試院透過新聞稿說明，這個配置準則主要是在規範各機關的公務人力結構，包含職稱選置、各官等職等員額比率等，使委任、薦任、簡任人力能得到合理配置，將儘速函請行政院同意會銜後發布施行。

考試院指出，考量社會環境變遷，公務人力結構與主要業務人力配置已經有改變，行政院所屬機關也大致完成組織調整，為更符合現行機關實務運作需求，這次修正主要在調降委任人力的配置比率，以擴大薦任人力配置空間，強化機關業務承辦主力，以達育才及留才成效。

考試院說，這次修正重點有3大重點，首先是調降委任官等職務（第一至五職等）的設置標準及配置比率：基於行政機關的基層事務工作多數已委外或資訊化，並考量機關員額配置彈性，酌予調降機關應置委任官等職務的標準；另將委任官等員額的配置比率通案調降5%，而業務屬性攸關民眾生命安全的機關，如工程、環保、社會福利機關等，更額外調降委任比率，以增加更多薦任人力空間。

考試院說，第二，放寬薦任官等職務（第六至九職等）的配置比率，主要是考量機關業務日趨高度專業，為利延攬優秀人才，將薦任第六、七職等職務的配置比率酌予調降5%至15%不等，以增加更多薦任第八、九職等人力空間。

考試院指出，第三，調整簡任官等職務的配置規定，這是為因應中央三級機關高階人力參議的設置，增訂該職務的配置標準；另配合機關實務需求，調整中央二級、中央三級、直轄市及縣市政府簡任官等職務的配置標準，以作為機關內高階職務配置的規範。

考試院表示，這次修正是基於政府部門業務日趨多元，為進一步優化各機關的公務人力結構，增強機關在人才運用彈性，以促進各項業務順利推展。這些調整應有助於提升機關運作效率，同時也能為公務體系注入更多活力與彈性。

