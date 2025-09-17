侯友宜指工程人才長期錄取不足額 試院允精進制度

快訊

中央社／ 台北17日電

考試院副院長許舒翔等人今天赴新北市府座談，新北市長侯友宜反映，工程類科長期錄取不足額，不利工程建設與都市規劃；考試院說，所提相關議題將作為未來制度精進參考，期盼中央與地方合作打造更務實可行的人事制度。

許舒翔今天下午偕同考試委員鄧家基、呂秋慧、黃東益，以及考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑等人拜會新北市政府，並與市府團隊進行業務交流座談。

考試院透過新聞稿表示，侯友宜在會中說，公務員是國家重要資源，新北市是全國規模最大城市，也是6都中公務人力服務市民比最高的直轄市，預算資源卻相對有限，面對廣大幅員、城鄉差距，市政問題更加複雜，為回應民眾需求，公務員壓力越來越大、流動頻繁，因此如何留才，包含打造友善職場環境、強化育兒照護，以及薪資待遇都是亟待改善的問題。

侯友宜說，不僅如此，工程類科長期錄取不足額，不利工程建設與都市規劃，如何讓人力配置更合理、人力運用更具彈性，以利留才、攬才，期盼考試院能考量新北市的特殊性，有效解決相關問題。

許舒翔致詞表示，考試院積極推動各項改革，在考選方面，推動國考轉型，邀請用人機關共同參與選才，透過實地參訪與機關交流、聽取建言，以作為人事政策精進基礎。

許舒翔說，針對各機關官職等員額配置準則，考試院已進行修正，將於近日提報院會；至於公務人員權益部分，已修正公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，明確納入防止職場霸凌等規定，讓制度成為公務人員的後盾。

許舒翔說，今天新北市提出很多有意義的建議，其中有部份已在檢討修正，相關議題也將設置追管機制，並向提案機關回報後續研議情形。

考試院說，這次座談共提出職務列等調整、工程類科人力需求、公務人力外流、以及公務人員待遇等21項議題，會中所提相關議題將作為未來制度精進的參考，期盼藉中央與地方合作，共同打造更務實可行的人事制度。

