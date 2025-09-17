侯友宜指工程人才長期錄取不足額 試院允精進制度
考試院副院長許舒翔等人今天赴新北市府座談，新北市長侯友宜反映，工程類科長期錄取不足額，不利工程建設與都市規劃；考試院說，所提相關議題將作為未來制度精進參考，期盼中央與地方合作打造更務實可行的人事制度。
許舒翔今天下午偕同考試委員鄧家基、呂秋慧、黃東益，以及考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑等人拜會新北市政府，並與市府團隊進行業務交流座談。
考試院透過新聞稿表示，侯友宜在會中說，公務員是國家重要資源，新北市是全國規模最大城市，也是6都中公務人力服務市民比最高的直轄市，預算資源卻相對有限，面對廣大幅員、城鄉差距，市政問題更加複雜，為回應民眾需求，公務員壓力越來越大、流動頻繁，因此如何留才，包含打造友善職場環境、強化育兒照護，以及薪資待遇都是亟待改善的問題。
侯友宜說，不僅如此，工程類科長期錄取不足額，不利工程建設與都市規劃，如何讓人力配置更合理、人力運用更具彈性，以利留才、攬才，期盼考試院能考量新北市的特殊性，有效解決相關問題。
許舒翔致詞表示，考試院積極推動各項改革，在考選方面，推動國考轉型，邀請用人機關共同參與選才，透過實地參訪與機關交流、聽取建言，以作為人事政策精進基礎。
許舒翔說，針對各機關官職等員額配置準則，考試院已進行修正，將於近日提報院會；至於公務人員權益部分，已修正公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，明確納入防止職場霸凌等規定，讓制度成為公務人員的後盾。
許舒翔說，今天新北市提出很多有意義的建議，其中有部份已在檢討修正，相關議題也將設置追管機制，並向提案機關回報後續研議情形。
考試院說，這次座談共提出職務列等調整、工程類科人力需求、公務人力外流、以及公務人員待遇等21項議題，會中所提相關議題將作為未來制度精進的參考，期盼藉中央與地方合作，共同打造更務實可行的人事制度。
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言