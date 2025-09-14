檔案管理人員首度開辦進階級考試 到考率95.5%

快訊

中央社／ 台北14日電

國發會檔案管理局今天舉辦「檔案管理人員專業認證考試」，首度開辦進階級考試，包括「立案編目」及「清理鑑定」兩專科，總報考人數1253人，實際到考人數1197人，到考率達95.5%。

檔案管理局透過新聞稿表示，為普及檔案專業人才，提升檔案管理品質，「檔案管理人員專業認證考試」採「考訓合一」模式，考生須完成指定學習課程，並經考試合格者頒予證書。

檔案管理局指出，提升檔案管理專業能力，是簡化流程及提升效率的關鍵，期盼通過認證能增強檔案人員自我職涯競爭力，為政府行政注入活力，同時為民眾提供更專業服務量能。

檔案管理局表示，考生除須完成指定學習課程，亦須取得「基礎級認證合格證書」或持有「國家考試檔案管理類科及格證書」，才有資格報考進階級考試；不同於基礎級證書為永久有效，進階級證書效期5年，可透過培訓課程或文章發表等方式展延效期，與時俱進接軌檔案管理實務。

檔案管理局補充，今天考試於北區致理科技大學、中區修平科技大學及南區長榮大學同步舉行，配合國家考試數位化政策，採電腦化測驗。

