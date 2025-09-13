聽新聞
0:00 / 0:00

讀書8小時「半年無休」 一次考上中油

聯合報／ 本報記者陳宛茜
蘇展弘僅花半年準備就考上中油雇員機械組。圖／蘇展弘提供
蘇展弘僅花半年準備就考上中油雇員機械組。圖／蘇展弘提供

蘇展弘大學念動力系統工程系，畢業後決定考國家考試或國營企業，剛好中油招考機械組職員，他準備半年便考上。他認為，可一次考上，靠的是堅持和自律，整整半年每天花八到十小時讀書、沒有一天休息。他形容自己是「短跑型衝刺選手」，對著目標一路奔跑直抵終點。

雖然考的是本科，但蘇展弘剛開始準備時總是不安，擔心再怎麼準備都不夠、也擔心考的都沒讀到，只能用專心讀書壓抑自己的不安。

他把一天區分成三個部分，上午上補習班的函授課程、下午專心刷考古題，錯了馬上再做一次，下午還會花半小時做運動，因為運動可以讓腦子休息放空，晚上則是讀占比比較少的科目，如國文和英文。

蘇展弘認為，刷考古題非常重要，可藉分析考題知道國營事業的重點在哪，最後一個月的衝刺都在刷考古題，不斷刷題也可訓練自己計算速度和解題技巧。

進考場的前一天晚上，蘇展弘讓自己「盡量忘記自己隔天要考試」，做喜歡的事、準備開心自信的情緒，更重要的是「睡好睡飽」，隔天精神飽滿應考。

拿到考卷，蘇展弘建議考生「難的題目先跳過」，先去做會寫的、要花時間比較少的題目。

中油 考題 考公職

延伸閱讀

上午讀書下午刷題考前盡量忘記明天要考試 他一次考上國營事業

亞太暨台灣永續行動獎／中油落實 ESG 拿下六獎

影／債多不愁！ 中油台電捐助苗栗學童快樂早餐 強調虧損嚴重也會持續

中油：9月桶裝瓦斯不調價 今年政策吸收81億

相關新聞

讀書8小時「半年無休」 一次考上中油

蘇展弘大學念動力系統工程系，畢業後決定考國家考試或國營企業，剛好中油招考機械組職員，他準備半年便考上。他認為，可一次考上...

上午讀書下午刷題考前盡量忘記明天要考試 他一次考上國營事業

蘇展弘大學念動力系統工程系，畢業後決定報考國家考試或國營企業，剛好中油招考機械組職員。他準備半年便考上，可說是「無縫接軌...

考試院通過 初等考試明年1月10日舉行 需用名額567名

考試院會今天通過，115年公務人員初等考試，訂於明年1月10日（周六）舉行，設一般行政等16個類科，暫定需用名額為567...

苦讀10年通過特考 67歲唐芝英終圓公職夢

67歲女子唐芝英懷有公務員夢，歷經10年苦讀，終於在去年底通過三等地政職系地方特考，今年3月至竹市地政事務所服務。由於超...

67歲唐芝英考取地方特考 在竹市地政所一圓公職夢

67歲唐芝英去年通過三等地政職系地方特考，今年分發至新竹市地政事務所進行實務訓練，取得合格分數，雖因年齡限制無法被任用，...

全國終身學習楷模莊文模「5次高普考」通過 找到學習快樂會更愛學習

台南市退休老師陳雪花、善化國中行政組長莊文模先因傑出終身學習成就，分別榮獲教育部全國終身學習楷模「教學者組」及「學習者組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。