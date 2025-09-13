聽新聞
0:00 / 0:00
讀書8小時「半年無休」 一次考上中油
蘇展弘大學念動力系統工程系，畢業後決定考國家考試或國營企業，剛好中油招考機械組職員，他準備半年便考上。他認為，可一次考上，靠的是堅持和自律，整整半年每天花八到十小時讀書、沒有一天休息。他形容自己是「短跑型衝刺選手」，對著目標一路奔跑直抵終點。
雖然考的是本科，但蘇展弘剛開始準備時總是不安，擔心再怎麼準備都不夠、也擔心考的都沒讀到，只能用專心讀書壓抑自己的不安。
他把一天區分成三個部分，上午上補習班的函授課程、下午專心刷考古題，錯了馬上再做一次，下午還會花半小時做運動，因為運動可以讓腦子休息放空，晚上則是讀占比比較少的科目，如國文和英文。
蘇展弘認為，刷考古題非常重要，可藉分析考題知道國營事業的重點在哪，最後一個月的衝刺都在刷考古題，不斷刷題也可訓練自己計算速度和解題技巧。
進考場的前一天晚上，蘇展弘讓自己「盡量忘記自己隔天要考試」，做喜歡的事、準備開心自信的情緒，更重要的是「睡好睡飽」，隔天精神飽滿應考。
拿到考卷，蘇展弘建議考生「難的題目先跳過」，先去做會寫的、要花時間比較少的題目。
【文教熱話題】
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言