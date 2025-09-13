讀書8小時「半年無休」 一次考上中油

蘇展弘大學念動力系統工程系，畢業後決定考國家考試或國營企業，剛好中油招考機械組職員，他準備半年便考上。他認為，可一次考上，靠的是堅持和自律，整整半年每天花八到十小時讀書、沒有一天休息。他形容自己是「短跑型衝刺選手」，對著目標一路奔跑直抵終點。

雖然考的是本科，但蘇展弘剛開始準備時總是不安，擔心再怎麼準備都不夠、也擔心考的都沒讀到，只能用專心讀書壓抑自己的不安。

他把一天區分成三個部分，上午上補習班的函授課程、下午專心刷考古題，錯了馬上再做一次，下午還會花半小時做運動，因為運動可以讓腦子休息放空，晚上則是讀占比比較少的科目，如國文和英文。

蘇展弘認為，刷考古題非常重要，可藉分析考題知道國營事業的重點在哪，最後一個月的衝刺都在刷考古題，不斷刷題也可訓練自己計算速度和解題技巧。

進考場的前一天晚上，蘇展弘讓自己「盡量忘記自己隔天要考試」，做喜歡的事、準備開心自信的情緒，更重要的是「睡好睡飽」，隔天精神飽滿應考。

拿到考卷，蘇展弘建議考生「難的題目先跳過」，先去做會寫的、要花時間比較少的題目。

