上午讀書下午刷題考前盡量忘記明天要考試 他一次考上國營事業

蘇展弘大學念動力系統工程系，畢業後決定報考國家考試或國營企業，剛好中油招考機械組職員。他準備半年便考上，可說是「無縫接軌」的幸運兒。他認為，可以一次考上是靠「堅持和自律」， 許多考生落榜是因為無法全心全意準備。整整半年時間，他每天花八到十小時讀書、沒有一天休息。他形容自己是「短跑型衝刺選手」，對著目標一路奔跑直抵終點。

雖然是考的是本科，但蘇展弘自認對這種大型考試的備考狀態已相當陌生。剛開始準備時總是不安，擔心自己「再怎麼準備都不夠」、也擔心自己「考的都沒讀到」，只能用專心讀書壓抑自己的不安。他把一天區分成三個部分，上午上補習班的函授課程、下午專心刷考古題，錯了馬上再做一次。此外下午還會花半小時做運動，因為運動可以讓腦子休息放空。晚上則是讀占比比較少的科目，如國文和英文。

蘇展弘認為，刷考古題非常重要，可藉分析考題知道國營事業的重點在哪裡，因此他把最後一個月的衝刺統統花在刷考古題。機械組的考題首重算數，計算能力是拿高分的關鍵。蘇展弘認為，許多考生沒考好因為時間不夠，不斷刷題可以訓練自己計算速度和解題技巧。

進考場的前一天晚上，許多人認為應該熬夜抱佛腳；蘇展弘卻反其道而行，讓自己「盡量忘記自己隔天要考試」。他做自己喜歡的事、為自己準備開心自信的情緒，更重要的是「睡好睡飽」，隔天精神飽滿地應考。

拿到考卷，蘇展弘建議考生「難的題目先跳過」，包括不會寫的、得花長時間作答的題目，先去做會寫的、要花時間比較少的題目。他分析，機械組要把所有題目做完不容易，考生應該盡量多答題，先完成有把握的題目，再回來做難度高的題目。

國營事業通常有面試。面試前，蘇展弘先上網看別人分享的考題。他記下題目，再用自己的方式寫答案。他說這並非「刷考古題」，而是讓自己模擬、熟悉面試的感覺。此外，國營事業的面試題往往跟時事有關，因為國營事業跟國家的發展息息相關，建議考生平時要關注時事。

