考試院通過 初等考試明年1月10日舉行 需用名額567名
考試院會今天通過，115年公務人員初等考試，訂於明年1月10日（周六）舉行，設一般行政等16個類科，暫定需用名額為567名，歡迎有志加入公務服務行列者，踴躍報考。
考試院說明，這項考試分設台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15考區同時舉行，有關這項考試各類科需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網。
另應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取標準等事項，依照公務人員初等考試規則及公務人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關資訊將自10月13日起載明於應考須知，並預訂於10月28日至11月6日受理報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。
