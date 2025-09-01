苦讀10年通過特考 67歲唐芝英終圓公職夢

67歲女子唐芝英懷有公務員夢，歷經10年苦讀，終於在去年底通過三等地政職系地方特考，今年3月至竹市地政事務所服務。由於超過65歲無法正式任用，唐芝英在7月底受訓期滿，不得不離開，她感激分享「看到民眾對我的感謝眼神，一切都值得了。」

新竹市地政事務所指出，唐芝英的地政之路啟蒙於她51歲時參加的估價師課程，她雖非地政科系出身，但憑藉個人對學習的熱情，在家人支持下，利用工作之餘完成報考條件的各項課程，投入地政考試戰場長達10年，去年成功通過地政三等特考，也創下竹市最高齡公職錄取紀錄。

實務訓練期間，唐芝英擔任地政事務所服務台的第一線工作人員，同事原本都擔心她年紀稍長，面對每日絡繹不絕的洽公民眾恐些許吃力，不料唐芝英總以親切的笑容、爽朗的笑聲拉近與民眾的距離，讓大家都直呼「根本是挖到寶！」

唐芝英說，今年7月底受訓期滿，得離開地政事務所，但「活到老、學到老」，已繼續規畫報名地政士及估價師等不動產相關專業證照的考試，用行動證明人生從不設限、追夢永不嫌晚。

代理市長邱臣遠說，唐芝英展現「年齡從來不是夢想的阻礙」，即使面對法定限制，依然選擇堅持目標、不懈努力，是終身學習最具說服力的實例。