67歲唐芝英考取地方特考 在竹市地政所一圓公職夢

67歲唐芝英去年通過三等地政職系地方特考，今年分發至新竹市地政事務所進行實務訓練，取得合格分數，雖因年齡限制無法被任用，仍對一圓公職夢感到開心。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，唐芝英的地政之路始於51歲時參加估價師課程，雖非地政科系出身，但憑藉熱情，利用工作之餘完成報考條件的各項課程，投入地政考試戰場長達10多年，終於在去年成功通過地政三等特考。

竹市府表示，唐芝英今年3月分發至竹市地政事務所實務訓練，擔任地政事務所服務台的第一線工作人員，面對每日絡繹不絕的洽公民眾，總以親切的笑容、爽朗的笑聲拉近與民眾的距離。

市府指出，依照法規，公務人員年滿65歲者應予命令退休，各機關不得進用已屆齡退休人員，因此唐芝英即使取得實務訓練成績合格，仍無法被任用。

新聞稿中，唐芝英指出，看到民眾的感謝眼神，就覺得一切值得，上月底她以「實務訓練人員」身分完成培訓，雖因年齡限制無法擔任公職人員，但能藉此一圓公職夢已感到開心，將規劃報名地政士、估價師等證照考試，「追夢永遠不嫌晚。」

新竹市代理市長邱臣遠表示，唐芝英即使面對法定限制，依然選擇堅持目標、不懈努力，展現學習態度與挑戰精神，是終身學習的最佳實例，也為社會帶來正面能量與深刻啟發。