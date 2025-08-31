快訊

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

67歲唐芝英考取地方特考 在竹市地政所一圓公職夢

中央社／ 新竹市31日電
67歲唐芝英（中）歷經十年堅持不懈苦讀，終於在去年底成功通過三等地政職系地方特考，今年三月以實務訓練身分踏入至竹市地政事務所服務，直到7月底受訓期滿。圖／新竹市府提供
67歲唐芝英（中）歷經十年堅持不懈苦讀，終於在去年底成功通過三等地政職系地方特考，今年三月以實務訓練身分踏入至竹市地政事務所服務，直到7月底受訓期滿。圖／新竹市府提供
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

67歲唐芝英去年通過三等地政職系地方特考，今年分發至新竹市地政事務所進行實務訓練，取得合格分數，雖因年齡限制無法被任用，仍對一圓公職夢感到開心。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，唐芝英的地政之路始於51歲時參加估價師課程，雖非地政科系出身，但憑藉熱情，利用工作之餘完成報考條件的各項課程，投入地政考試戰場長達10多年，終於在去年成功通過地政三等特考。

竹市府表示，唐芝英今年3月分發至竹市地政事務所實務訓練，擔任地政事務所服務台的第一線工作人員，面對每日絡繹不絕的洽公民眾，總以親切的笑容、爽朗的笑聲拉近與民眾的距離。

市府指出，依照法規，公務人員年滿65歲者應予命令退休，各機關不得進用已屆齡退休人員，因此唐芝英即使取得實務訓練成績合格，仍無法被任用。

新聞稿中，唐芝英指出，看到民眾的感謝眼神，就覺得一切值得，上月底她以「實務訓練人員」身分完成培訓，雖因年齡限制無法擔任公職人員，但能藉此一圓公職夢已感到開心，將規劃報名地政士、估價師等證照考試，「追夢永遠不嫌晚。」

新竹市代理市長邱臣遠表示，唐芝英即使面對法定限制，依然選擇堅持目標、不懈努力，展現學習態度與挑戰精神，是終身學習的最佳實例，也為社會帶來正面能量與深刻啟發。

新竹

延伸閱讀

自購、修繕都有補貼 竹市住宅貸款利息補助最高210萬

幼兒教玩具租賃市場成長快！竹市消保官籲比照「租屋契約」設標準條款

竹科、竹市東區29日停水3376戶受影響 廠商有蓄水沒影響

新竹市舊城區商家倒一片只剩「巨城」 市府：分階段復興商圈

相關新聞

67歲唐芝英考取地方特考 在竹市地政所一圓公職夢

67歲唐芝英去年通過三等地政職系地方特考，今年分發至新竹市地政事務所進行實務訓練，取得合格分數，雖因年齡限制無法被任用，...

全國終身學習楷模莊文模「5次高普考」通過 找到學習快樂會更愛學習

台南市退休老師陳雪花、善化國中行政組長莊文模先因傑出終身學習成就，分別榮獲教育部全國終身學習楷模「教學者組」及「學習者組...

擬定完整作戰計畫連休息也專心避免「腦霧」 他短衝3個月就考上公職

張正誼心中的理想工作是「晚上過自己的生活」。他進入職場、換了三、四個工作後，透過親友發現郵差不會在晚上加班、薪水也不錯，...

擬定讀書計畫 備戰3個月圓夢考上郵差

張正誼心中的理想工作是「晚上過自己的生活」。他進入職場、換了三、四個工作後，發現郵差不會在晚上加班、薪水也不錯，符合他理...

9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組

國營事業企管組錄取率往往只有1%，競爭激烈被稱為國營事業的「死亡之組」。陳誼庭卻是一次便考上，大學畢業後馬上「無縫接軌」...

走動背誦 一次考上國營死亡之組

國營事業企管組錄取率往往只有百分之一，競爭激烈被稱為國營事業的「死亡之組」。陳誼庭卻是一次便考上，大學畢業後馬上「無縫接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。