前進無邦交國哈蕯克發表演說 法學教授廖義銘以學術突破外交障礙

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
哈薩克首都阿斯塔納日前舉辦「憲政日30週年國際研討會」，國立高雄大學法學院教授廖義銘（中），是唯一來自中亞與歐洲以外的外賓。圖／翻攝自廖義銘臉書
哈薩克首都阿斯塔納日前舉辦「憲政日30週年國際研討會」，國立高雄大學法學院教授廖義銘（中），是唯一來自中亞與歐洲以外的外賓。圖／翻攝自廖義銘臉書
哈薩克首都阿斯塔納日前舉辦「憲政日30週年國際研討會」，國立高雄大學法學院教授廖義銘，是唯一來自中亞與歐洲以外的外賓，不僅發表專題演說，更被安排坐上講台中央，備受矚目。

廖義銘曾任國立高雄大學法學院院長，長年研究憲政、司法與法律教育領域，也跨足藝術創作與出版；目前擔任「當代法律」雜誌社長，推廣法律知識普及化，這次應邀在哈薩克發表演講，是學術連結外交的實踐。

廖義銘以「台灣與哈薩克憲政發展比較」為題，分析兩國憲政歷程的差異與司法改革經驗。他提醒在場各國代表提高警戒，勿陷入「法律形式主義」的陷阱，並強調「法律不應成為政治的附庸」，這番話博得現場共鳴。

在阿斯塔納舉辦的這研討會，沒有非中亞、非歐洲地區的學者與會，因此廖義銘堪稱是唯一的國際學術代表。他說，此刻不只代表他個人，更是代表台灣的學術實力與國際形象。尤其台灣外交長期受限，能在無邦交國透過學術交流展現台灣的存在感，他認為是此行最寶貴的收獲。

國立高雄大學教授廖義銘，近日獲邀遠赴哈薩克演講。圖／翻攝自廖義銘臉書
國立高雄大學教授廖義銘，近日獲邀遠赴哈薩克演講。圖／翻攝自廖義銘臉書

法律 司法改革 高雄大學

