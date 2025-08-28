114年外交、民航、原住民族特考 增列需用名額68名
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
考試院院會今天通過，民國114年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試，共增列需用名額68名，包括外交特考三等考試增列10名、民航特考增列2名、原住民族特考增列56名。
考試院透過新聞稿表示，這3項考試原公告需用名額為233名，因用人機關外交部、交通部民用航空局及原住民族委員會仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額68名，包括外交特考三等考試增列10名、民航特考增列2名、原住民族特考增列56名（三等考試28名、四等考試20名、五等考試8名）。
考試院說，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計301名，其中外交特考60名（三等考試56名、四等考試4名）、民航特考46名、原住民族特考195名（三等考試94名、四等考試86名、五等考試15名）。
考試院指出，這3項考試將於114年9月6日週六起舉行，有關用人機關增列需用名額情形，可以至考選部官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言