114年外交、民航、原住民族特考 增列需用名額68名

中央社／ 台北28日電
考試院院會今天通過，民國114年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試，共增列需用名額68名，包括外交特考三等考試增列10名、民航特考增列2名、原住民族特考增列56名。

考試院透過新聞稿表示，這3項考試原公告需用名額為233名，因用人機關外交部、交通部民用航空局及原住民族委員會仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額68名，包括外交特考三等考試增列10名、民航特考增列2名、原住民族特考增列56名（三等考試28名、四等考試20名、五等考試8名）。

考試院說，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計301名，其中外交特考60名（三等考試56名、四等考試4名）、民航特考46名、原住民族特考195名（三等考試94名、四等考試86名、五等考試15名）。

考試院指出，這3項考試將於114年9月6日週六起舉行，有關用人機關增列需用名額情形，可以至考選部官網查詢。

名額 外交部 考試院 原住民族

