全國終身學習楷模莊文模「5次高普考」通過 找到學習快樂會更愛學習
台南市退休老師陳雪花、善化國中行政組長莊文模先因傑出終身學習成就，分別榮獲教育部全國終身學習楷模「教學者組」及「學習者組」優等殊榮，今天獲教育局表揚，認為兩位老師的傑出表現，是台南的驕傲與榮耀，希望這份榮耀能激勵更多人加入終身學習行列。
教育局長鄭新輝說，陳雪花從教育職場退休後，32年來持續投入志願服務與終身學習，以扎實的教學背景為基礎，結合諮商輔導專業，帶領團隊深耕校園與社區，推廣家庭教育；多年來持續進修專業課程，積極參與政府部門單位擔任志工，服務內容涵蓋親職教育、婚姻教育、生命教育、教育輔導及新住民支持，協助許多家庭與個人改善家庭關係、走過難關，重建生活信心。不僅實踐「教中學、學中做」的理念，更是終身學習與服務精神的實踐者，堪為終身學習典範。
莊文模也是台南大學教育系兼任助理教授，他的學經歷豐富，任職過數十個公私營單位，從事公職後，先後在3所國小、4所國中、4所高中擔任行政工作。他分享自己大學就讀生物工程，畢業後投入程式設計等相關工作，因認為當老師、公務員最好而去考高普考，但考上後，沒有分配到家鄉台南，或是覺得不適合自己，因此考多次高普考，共考了3次高考、2次普考都通過，第一份工作是人人稱羨的中央銀行，雖然薪水多，但認為不適合自己的性向，再用考試的方式換工作。
他表示，他愛讀書，但也懂得如何讀書，別人視為的苦事，反感覺輕鬆且快樂，因此讀了多所大學研究所，也拿到教育博士。他也分享在基隆中正國中任職時，組讀書會，分享自己的讀書方法和考試寫作技巧，3年中11名讀書會員全數考上公職。他分享，讀書是快樂事，樂於讀書就會遇見到更好的未來，而找到學習快樂就會更愛學習。
教育局表示，莊文模積極參與電腦相關職業訓練，並掌握資訊科技的核心技能，以應對快速變遷的職場挑戰，更進一步拓展學術領域，取得教育學博士學位，並將學習範圍擴展至人文領域，充分展現他對跨領域學習的熱情。此次榮獲全國終身學習楷模學習者組優等獎項，為全國終身學習的推動樹立最佳榜樣。
