澎湖女孩陳柔均助料理警察伙食 如願通過警察特考

中央社／ 澎湖縣27日電
澎湖望安國小廚工的女兒陳柔均，自小協助媽媽料理警察餐食，靠著半工半讀自修通過四等行政警察特考，未來也是警察，望安分局長黃一航今天到陳家貼榜祝賀，盛讚其為自己爭光勵志故事。

澎湖望安分局表示，望安分局因位處離島，分局籌組有伙食委員會，開辦有伙食團，由官警輪流準備日常三餐食材，並由在望安國小擔任廚工的侯瑞萍（分局都尊稱為廚娘小萍），一人扮演學校與分局的伙房的角色，長年義務協助為分局員警準備伙食，而廚娘的女兒陳柔均，從小就跟在媽媽身邊，平時或課餘時間，也會到分局來協助媽媽洗、切菜或淘米等工作。

望安分局指出，陳柔均從小到大除了上學之外，大部分的時間，都與廚工媽媽在分局的廚房幫忙，對警察工作也幾乎天天耳濡目染下，種下長大後從警的目標。

陳柔均高中畢業後，靠著半工半讀貼補家計之餘，自力研讀，去年首度報考警專失利，但並未灰心，更加努力，今年高中114年行政警察四等特考，9月將前往警專展開期一年的受訓。望安離島的父老，都引以為傲。

澎湖望安分局長黃一航今天利用陳柔均報到受訓前的空檔，率領分局幹部前往陳女家中張貼紅榜道賀，也轉達歷任分局長、副分局長的祝福，盛讚其勵志的故事，是望安之光，未來完成受訓後，有機會回到望安故鄉來服務。

警察 澎湖

