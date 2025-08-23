擬定完整作戰計畫連休息也專心避免「腦霧」 他短衝3個月就考上公職

張正誼心中的理想工作是「晚上過自己的生活」。他進入職場、換了三、四個工作後，透過親友發現郵差不會在晚上加班、薪水也不錯，符合他理想的生活。當他得知郵局招考消息，離考試只剩三個月。他報完名後便擬定完整的讀書計畫，他一邊工作一邊讀書，三個月便圓夢考上台北郵局的郵遞業務。

當備考時間有限，張正誼認為讀書策略是決勝關鍵。他規劃課本念三次、考古題也做三次，但每一遍的速度和準備的方向都不一樣。備考第一個半月，他使用補習班的函授，將法規和台灣地理等考科的課本都先看過第一遍。之後加快速度看第二遍，半個月就看完；第三遍兩個禮拜就看完。他會逼自己重複看增加印象，但為了避免彈性疲乏，他會輪流看不同的科目。

郵局要考的法規包括郵政法規和交通安全法規。張正誼讀過一遍後，便開始刷近三年的考古題。他刷考古題也會刷三遍。第一遍先揣摩老師出題的想法和心態，回去複習課程時，就會根據老師想考的東西去念。

至於地理科，張正誼指出，地理範圍太大難以準備，建議考生從時事題下手。此科會考氣候、各地特產、氣壓、國道交流道、休息站等知識。他自認自己「愛玩」四處旅行，對於考地理幫助大。國文科和英文科範圍更廣、只有三個月的時間很難準備。張正誼建議考生利用刷考古題訓練手感。

張正誼備考時仍有正職工作。他說自己讀書是以「小時」作為單位，一周念書五天，每天念三到六小時。他的讀書秘訣是「上課時專注上課、休息時專注休息」，晚上還跑去練啦啦隊轉移注意力。他認為，適度休息可以避免「腦霧」發作、。

考郵差還包括體能考試。「考體能也必須準備。」張正誼說，很多考生認為體能不需準備。他除了平常有練身體的習慣，還會自己借郵包試跑，並用筆記紀錄優缺點。郵政招考也有面試。張正誼考完筆試後休息一周，便開始寫自傳。他說自傳內容就是想像「如何把自己推銷給郵局」，再假設自己是面試官，想像看完履歷的面試官會問自己甚麼問題。

他透露，郵差面試有一個必考題「被狗追怎麼辦？」而郵局注重服務、團隊合作與形象，考生面試時要盡量展現自己的親和力與服務精神，建議考生「笑著面試」展現親和力。 表格 表格

