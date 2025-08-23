擬定讀書計畫 備戰3個月圓夢考上郵差

張正誼心中的理想工作是「晚上過自己的生活」。他進入職場、換了三、四個工作後，發現郵差不會在晚上加班、薪水也不錯，符合他理想的生活。當得知郵局招考消息，離考試只剩三個月，報完名後便擬定完整的讀書計畫，一邊工作一邊讀書，三個月便圓夢考上台北郵局的郵遞業務。

備考時間有限，張正誼認為讀書策略是決勝關鍵。他規畫課本讀三次、考古題也做三次，但每一遍的速度和準備方向都不一樣。備考第一個半月，使用補習班函授，將法規和台灣地理等考科課本都先看過第一遍。之後加快速度看第二遍，半個月就看完；第三遍兩個禮拜就看完。且為了避免彈性疲乏，會輪流看不同的科目。

郵局要考的法規包括郵政法規和交通安全法規。張正誼讀過一遍後，便開始刷近三年的考古題，第一遍先揣摩老師出題的想法和心態，回去複習時，就會根據老師想考的東西去準備。

至於地理科，張正誼說，地理範圍太大難以準備，會考氣候、各地特產、氣壓、國道交流道、休息站等知識，建議考生從時事題下手。國文科和英文科範圍更廣，建議考生利用刷考古題訓練手感。

張正誼的讀書祕訣還包括「上課時專注上課、休息時專注休息」，晚上甚至去練啦啦隊轉移注意力。他認為，適度休息可避免腦霧發作。

考郵差還包括體能考試。張正誼說，自己除了平常有練身體的習慣，還會借郵包試跑，另也有寫自傳，想像「如何把自己推銷給郵局」。

他透露，郵差面試有一個必考題「被狗追怎麼辦？」而郵局注重服務、團隊合作與形象，面試時要盡量展現親和力與服務精神，建議考生「笑著面試」展現親和力。

商品推薦