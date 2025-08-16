9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
國營事業企管組錄取率往往只有1%，競爭激烈被稱為國營事業的「死亡之組」。陳誼庭卻是一次便考上，大學畢業後馬上「無縫接軌」進入台電工作。她認為家人的陪伴是關鍵，備考九個月她多數時間在家中讀書。家人給予她適當的空間，不給壓力但會適度關心，剛好的距離讓她無憂備考。
陳誼庭念高科大企管系。大三時家人建議她考國營事業，她也認為符合自己的個性與期待的生活模式，下定決心準備。大四時她提前一個學期把學分修完，用九個月的時間當全職考生，全力衝刺「死亡之組」。
當全職考生前，陳誼庭先做好完整的讀書計畫。整整九個月的備考期，她週六週日都不休息、按表操課。「如果今天休息，明天就要讀更多」，進度壓力讓陳誼庭即使在家中讀書，也擁有極強的自制力專注念書。她透露自己若感到孤獨，便會在youtube上找陪讀影片或音樂，創造「有人跟我一起讀書」的氛圍。
談到讀書秘訣，陳誼庭認為「持續動筆」非常重要，建議考生「不能空想，要親筆寫」，練手感也練速度感。以企管組來說，考科最重要的是申論題，每一題寫和思考的時間，都可透過不斷動筆抓緊速度。考前最後兩個月的衝刺時間，陳誼庭就是針對申論題「一直寫一直寫」。
跟大部分考生一樣，陳誼庭考前狂刷考古題熟悉出題方向。但她更強調「訂正」，每次練完一張考卷，她都會訂正、訂正完再考一次。考到第三次，她就能清楚明白自己的錯誤和弱點在哪裡。十年來的企管考古題，陳誼庭都寫了三次以上。
企管組有許多需要背誦的東西，陳誼庭發現，背誦時走來走去，比坐下來背誦，記憶的效果更佳。 她也會把容易搞混的觀念整理成筆記，而且是用手寫而非打進電腦，因為這樣更容易幫助記憶。她發現，走路時背東西比坐下來更容易背誦。
她也建議考生進考場前，果決放棄「臨時抱佛腳」讀不懂的觀念，因為這只會讓自己更緊張。她認為，考前該準備的是「避免忘掉已經準備好的東西」，而不是準備「不懂的東西」。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪分發入學放榜…私立大學招生開紅盤！淡江、世新、銘傳均滿招
▪學測後挑戰更高自己 明道中學「中投會考狀元」考上台大醫
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言