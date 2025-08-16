聽新聞
走動背誦 一次考上國營死亡之組

聯合報／ 本報記者陳宛茜

國營事業企管組錄取率往往只有百分之一，競爭激烈被稱為國營事業的「死亡之組」。陳誼庭卻是一次便考上，大學畢業後馬上「無縫接軌」進入台電工作。她認為家人的陪伴是關鍵，備考九個月，她多數時間在家中讀書，家人不給壓力但會適度關心，剛好的距離讓她無憂備考。

陳誼庭念高科大企管系，大三時家人建議考國營事業，她也認為符合自己的個性與期待的生活模式，下定決心準備，大四時提前一個學期把學分修完，用九個月的時間當全職考生，全力衝刺「死亡之組」，周末都不休息、按表操課。

陳誼庭說，如果今天休息，明天就要讀更多，進度壓力讓自己即使在家中讀書，也擁有極強的自制力專注念書。若感到孤獨，便會在YouTube上找陪讀影片或音樂，創造「有人跟我一起讀書」的氛圍。

談到讀書秘訣，陳誼庭認為「持續動筆」非常重要，不過陳誼庭更強調「訂正」，每次練完一張考卷，都會訂正、訂正完再考一次。

企管組有許多需要背誦的東西，陳誼庭發現，背誦時走來走去，比坐下來背誦的記憶效果更佳。她也會把容易搞混的觀念手寫整理成筆記，這樣更容易幫助記憶。

