首屆植物診療師考試16日登場 1361人報名

首屆植物診療師考試明天在北中南3地同時舉行，共有1361人報名，有報考者認為，通過國家證照考試，會讓植物病理、醫學等相關專業更受肯定，協助農民做病蟲害診斷會更有底氣。

農業部為建立專業植物健康服務體系，訂定「植物診療師法」，並已於113年8月7日公布施行。盼通過國家考試選拔的專業植物診療師，提供農民客製化的田間病蟲害及栽培障礙診斷服務，強化作物健康管理，同時協助政府即時監控及通報新興植物疫情，落實農業防疫與食安源頭控管。

根據農業部提供的資料，首屆植物診療師考試共有1361人報名，考選部審核，符合報考資格者1253人。

吳欣娟今年剛從嘉義大學植物醫學系畢業，已考上中興大學植物醫學研究所，明天將參加首屆植物診療師考試，她告訴中央社記者，她大學剛畢業，又是唸相關科系，對首屆植物診療師考試當然不能錯過，且應考科目都是大學4年所學，仍記憶猶新，考起來不會有壓力，明天會帶著輕鬆的心情應考。

吳欣娟說，植物醫學算是比較冷門的科系，若能取得國家考試證照，對未來求職有加分作用，她認為，帶著植物診療師證照協助做病蟲害診斷或協助田間管理，面對農民時也會比較有底氣。

魏紹華目前是嘉義大學植物醫學系博士生，他告訴中央社記者，他本身主要從事植物醫學相關研究，因證照是對專業的肯定，也報名首屆植物診療師考試，他認為這有助未來將所做的研究應用在田間推廣。

