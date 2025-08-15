快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

首屆植物診療師考試16日登場 1361人報名

中央社／ 台北15日電

首屆植物診療師考試明天在北中南3地同時舉行，共有1361人報名，有報考者認為，通過國家證照考試，會讓植物病理、醫學等相關專業更受肯定，協助農民做病蟲害診斷會更有底氣。

農業部為建立專業植物健康服務體系，訂定「植物診療師法」，並已於113年8月7日公布施行。盼通過國家考試選拔的專業植物診療師，提供農民客製化的田間病蟲害及栽培障礙診斷服務，強化作物健康管理，同時協助政府即時監控及通報新興植物疫情，落實農業防疫與食安源頭控管。

根據農業部提供的資料，首屆植物診療師考試共有1361人報名，考選部審核，符合報考資格者1253人。

吳欣娟今年剛從嘉義大學植物醫學系畢業，已考上中興大學植物醫學研究所，明天將參加首屆植物診療師考試，她告訴中央社記者，她大學剛畢業，又是唸相關科系，對首屆植物診療師考試當然不能錯過，且應考科目都是大學4年所學，仍記憶猶新，考起來不會有壓力，明天會帶著輕鬆的心情應考。

吳欣娟說，植物醫學算是比較冷門的科系，若能取得國家考試證照，對未來求職有加分作用，她認為，帶著植物診療師證照協助做病蟲害診斷或協助田間管理，面對農民時也會比較有底氣。

魏紹華目前是嘉義大學植物醫學系博士生，他告訴中央社記者，他本身主要從事植物醫學相關研究，因證照是對專業的肯定，也報名首屆植物診療師考試，他認為這有助未來將所做的研究應用在田間推廣。

醫學 農民 農業部

延伸閱讀

去年設永續發展委員會 國泰醫院今年出版首部永續報告書

接連暴雨海水變淡 雲林口湖文蛤重傷害啟動現金救助

農科園區水族廳門票擬漲 115年起全票50變80元

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

相關新聞

全職備戰8個月 考試小白成郵局狀元

張幼靖原本擔任國外業務助理，晚上必須配合國外的客戶到半夜，生活長期日夜顛到。她嚮往朝九晚五的生活，決定投考公職或國營事業...

A4紙當最後筆記 進考場設「最後三分鐘」考試小白一次就考上公職狀元

張幼靖原本擔任國外業務助理，晚上必須配合國外的客戶到半夜，生活長期日夜顛到。她嚮往朝九晚五的生活，決定投考公職或國營事業...

公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關

「我學的是工程，卻常常要處理行銷公關與活動。」北部某工程單位科長直言，公務體系人力流動問題嚴重，並非完全因薪資落差，而是...

現在是考公務員最佳時機？ 過來人曝真相：只剩1優點

公務員在現今還算是鐵飯碗嗎？一名網友分享，近期查詢現在的公務員薪資行情，發現以月薪來說，似乎真的是鐵飯碗，但他好奇「現在到底是不是考公務員的好時機？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

地特狀元應試 先分配答題時間

拿到一一三年地特三等（台中市）農業技術狀元的黃炯睿，有著豐富的國考經驗。他建議考生，如果考試壓力已經大到影響日常生活，可...

公職狀元分享秘訣 備考與寫考題都要學會時間管理 臨時抱佛腳不如睡飽

拿到113年地特三等(台中市)農業技術狀元的黃炯睿，有著豐富的國考經驗。他建議考生，如果考試壓力已經大到影響日常生活，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。