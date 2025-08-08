A4紙當最後筆記 進考場設「最後三分鐘」考試小白一次就考上公職狀元
張幼靖原本擔任國外業務助理，晚上必須配合國外的客戶到半夜，生活長期日夜顛到。她嚮往朝九晚五的生活，決定投考公職或國營事業。查資料後，發現郵局的業務內容相當適合她。她辭去工作專心準備，當了全職考生八個月，如願考上114年中華郵政櫃台業務高雄郵局的狀元。
大學念文藻外語大學西班牙學系，張幼靖認為準備起國文和英文算「有底子」，但必須花時間熟悉考試內容、訓練自己的速度和手感，在一定時間內完成考卷。此一工作涉及金融科技業務，有不少專有名詞，得花時間準備。
她仔細研究考科和自己的能力後，一次排完每周的進度表，包括每天讀幾小時、讀那些科目與每科讀幾小時。每天按表操課時，也會將不熟悉卻重要的內容，額外整理成筆記。
談到備考秘訣，她認為是將「重點中的重點」整理成「最後的筆記」。她表示，考生在考試當天很難不緊張，筆試中間有休息時間，她建議考生另外準備一張A4大小的紙，把最重要的重點寫在上頭，兩面都可以寫。在進考場前的最後時刻，把握時間溫習這些「重點中的重點」。
她還有一個小撇步，是戴上手錶進考場，設定手錶在考試時間結束前三分鐘，以非響鈴的方式，提醒自己「只剩三分鐘」。郵政考試的陷阱題很多，考生可以用這三分鐘的時間檢查是否「中計」。此外，考完一科，千萬不要馬上對答案，因為這會讓自己的心情起伏過大，「不要放棄接下來的科目」。
張幼靖戲稱自己是「考試小白」，卻能一次就考上。回想自己這八個月的心路歷程，她建議考生「不要花時間在擔心上頭」。身為全職考生，備考期間往往會擔心自己的經濟壓力、擔心比同儕晚起步、擔心人生還是一片空白......但是，「如果一直把時間花在擔心上，反而阻礙了努力」她認為，「擔心不如好好努力」，一旦決定上考場，就要全力以赴、好好準備。
