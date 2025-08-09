全職備戰8個月 考試小白成郵局狀元

張幼靖原本擔任國外業務助理，晚上必須配合國外的客戶到半夜，生活長期日夜顛到。她嚮往朝九晚五的生活，決定投考公職或國營事業。查資料後，發現郵局的業務內容相當適合她。她辭去工作專心準備，當了全職考生八個月，如願考上今年中華郵政櫃台業務高雄郵局的狀元。

大學念文藻外語大學西班牙語文系的張幼靖，自認準備國文和英文算「有底子」，但還是必須花時間熟悉考試內容、訓練自己的速度和手感，也有不少專有名詞，得花時間準備。為此，她每天按表操課時，一次排完每周的進度表，包括每天讀幾小時、讀哪些科目與每科讀幾小時。

談到備考秘訣，她認為是將「重點中的重點」整理成「最後的筆記」。她表示，考試當天很難不緊張，而筆試中間有休息時間，建議考生另外準備一張A4大小的紙，把最重要的重點寫在上頭，進考場前的最後時刻，就可把握時間溫習這些「重點中的重點」。

她還有一個小撇步，是戴手錶進考場，設定手錶在考試時間結束前三分鐘以非響鈴的方式，提醒自己「只剩三分鐘」。郵政考試的陷阱題很多，考生可以用這三分鐘的時間檢查是否「中計」。此外，考完一科，也不要馬上對答案，因為這會讓自己的心情起伏過大。

張幼靖戲稱自己是「考試小白」，卻能一次就考上，回想這八個月的心路歷程，她建議考生「不要花時間在擔心上頭」，若一直把時間花在擔心上，反而阻礙了努力」。她認為「擔心，不如好好努力」，一旦決定上考場，就全力以赴、好好準備。

