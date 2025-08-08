台語認證考試因豪雨延期 3縣市改8/17、9/20舉行
原訂8月2、3日在全國舉辦的台灣台語語言能力認證考試，台南市、高雄市、嘉義縣考區因豪雨災情停止上班上課，考試分別延到8月17日和9月20日舉行，部分試場調整，請考生注意。
教育部今天發布新聞稿指出，原訂於8月2日台南市考區的A卷考試，延到9月20日（週六）舉行；原訂於8月3日台南市、高雄市、嘉義縣考區的B卷考試，延到8月17日（週日）舉行。
多數考生是在原試場考試，但有少數試場更換，包括嘉義縣太保國中試場，改到嘉義市民生國中；位於台南市的新營高工試場，改到崑山科技大學；高雄市福誠高中試場，改到高雄高商。
教育部提醒考生注意試場變動，也會透過電子郵件和手機簡訊通知。如果考生無法配合延期的時間和地點，可以依照考試簡章「測驗當日遇天然災害或考試延期，致應考生無法參加考試」，辦理全額退費。相關資訊可參考台語認證網站。
【文教熱話題】
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
▪公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關
▪新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了
▪台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理
▪邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言