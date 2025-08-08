台語認證考試因豪雨延期 3縣市改8/17、9/20舉行

快訊

中央社／ 台北8日電

原訂8月2、3日在全國舉辦的台灣台語語言能力認證考試，台南市、高雄市嘉義縣考區因豪雨災情停止上班上課，考試分別延到8月17日和9月20日舉行，部分試場調整，請考生注意。

教育部今天發布新聞稿指出，原訂於8月2日台南市考區的A卷考試，延到9月20日（週六）舉行；原訂於8月3日台南市、高雄市、嘉義縣考區的B卷考試，延到8月17日（週日）舉行。

多數考生是在原試場考試，但有少數試場更換，包括嘉義縣太保國中試場，改到嘉義市民生國中；位於台南市的新營高工試場，改到崑山科技大學；高雄市福誠高中試場，改到高雄高商。

教育部提醒考生注意試場變動，也會透過電子郵件和手機簡訊通知。如果考生無法配合延期的時間和地點，可以依照考試簡章「測驗當日遇天然災害或考試延期，致應考生無法參加考試」，辦理全額退費。相關資訊可參考台語認證網站。

