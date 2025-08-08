台語認證考試因豪雨延期 3縣市改8/17、9/20舉行

公務員在現今還算是鐵飯碗嗎？一名網友分享，近期查詢現在的公務員薪資行情，發現以月薪來說，似乎真的是鐵飯碗，但他好奇「現在到底是不是考公務員的好時機？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

