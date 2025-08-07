115年國考電腦化測驗 增驗光師、司法官、律師、護理師
考選部今天說，規劃民國115年國家考試辦理20種次考試，且持續擴大推動電腦化測驗，明年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官及律師第2試、第3次護理師考試也將實施電腦化測驗。
考選部今天說，規劃民國115年國家考試辦理20種次考試，且持續擴大推動電腦化測驗，明年將新增驗光師、驗光生類科，司法官及律師第2試也將實施電腦化測驗。
考試院透過新聞稿表示，今天召開第14屆第32次會議，考選部以「115年度國家考試期日計畫規劃情形」為題進行業務報告，規劃115年國家考試辦理20種次考試，其中公務人員考試9種次、專技人員考試9種次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師）同時舉行1種次、國防法務官考試1種次，後續將依典試法及各項考試預定工作進度，依序辦理各階段試務工作。
考選部表示，為應數位化時代趨勢，持續擴大推動電腦化測驗，115年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官及律師第2試將實施電腦化測驗，原設台北、高雄考區，115年增設台中考區，考區設置與第1試相同。
考選部說，為回應護理人力需求，115年將持續辦理3次護理師考試，以增補護理專業人力，提供民眾優質的醫療服務品質，其中第3次護理師考試也將採行電腦化測驗。
考選部說明，歡迎有志加入公職行列或取得專業證照的民眾把握機會報考國考，有關115年各項考試訊息可以至考選部官網「應考人專區」、「考試資訊」、「考試期日計畫表」項下查詢。
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
▪公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關
▪新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了
▪台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理
▪邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言