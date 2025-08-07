快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

115年國考電腦化測驗　增驗光師、司法官、律師、護理師

中央社／ 台北7日電

考選部今天說，規劃民國115年國家考試辦理20種次考試，且持續擴大推動電腦化測驗，明年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官律師第2試、第3次護理師考試也將實施電腦化測驗。

考選部今天說，規劃民國115年國家考試辦理20種次考試，且持續擴大推動電腦化測驗，明年將新增驗光師、驗光生類科，司法官及律師第2試也將實施電腦化測驗。

考試院透過新聞稿表示，今天召開第14屆第32次會議，考選部以「115年度國家考試期日計畫規劃情形」為題進行業務報告，規劃115年國家考試辦理20種次考試，其中公務人員考試9種次、專技人員考試9種次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師）同時舉行1種次、國防法務官考試1種次，後續將依典試法及各項考試預定工作進度，依序辦理各階段試務工作。

考選部表示，為應數位化時代趨勢，持續擴大推動電腦化測驗，115年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官及律師第2試將實施電腦化測驗，原設台北、高雄考區，115年增設台中考區，考區設置與第1試相同。

考選部說，為回應護理人力需求，115年將持續辦理3次護理師考試，以增補護理專業人力，提供民眾優質的醫療服務品質，其中第3次護理師考試也將採行電腦化測驗。

考選部說明，歡迎有志加入公職行列或取得專業證照的民眾把握機會報考國考，有關115年各項考試訊息可以至考選部官網「應考人專區」、「考試資訊」、「考試期日計畫表」項下查詢。

律師 人力 司法官 護理師 考試院

延伸閱讀

首位現役消防員考上司法官！他分發中檢當檢察官 將打擊金融犯罪

當醫院摸摸茶？亞東醫院色病患 連2天對女護理師襲胸摸臀遭訴

幫90歲奶奶洗澡起色心！28歲男護理師脫褲露下體：看到裸體很興奮

他稱奇美女護理師對妻態度不佳 揚言「我要投訴妳」2度襲胸

相關新聞

公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關

「我學的是工程，卻常常要處理行銷公關與活動。」北部某工程單位科長直言，公務體系人力流動問題嚴重，並非完全因薪資落差，而是...

現在是考公務員最佳時機？ 過來人曝真相：只剩1優點

公務員在現今還算是鐵飯碗嗎？一名網友分享，近期查詢現在的公務員薪資行情，發現以月薪來說，似乎真的是鐵飯碗，但他好奇「現在到底是不是考公務員的好時機？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

地特狀元應試 先分配答題時間

拿到一一三年地特三等（台中市）農業技術狀元的黃炯睿，有著豐富的國考經驗。他建議考生，如果考試壓力已經大到影響日常生活，可...

公職狀元分享秘訣 備考與寫考題都要學會時間管理 臨時抱佛腳不如睡飽

拿到113年地特三等(台中市)農業技術狀元的黃炯睿，有著豐富的國考經驗。他建議考生，如果考試壓力已經大到影響日常生活，可...

理工男換跑道拚公職 背法條有口訣

蔡宗佑當了六年的「理工男」，卻在拿到生物科技碩士後決心換跑道考公職，選的還是從來沒碰過的財經廉政。從「理工男」轉型「文科...

理工男國考換跑道轉型文科男 考場自我催眠「我是專家」1年考上公職

蔡宗佑當了六年的「理工男」，卻在成功拿到生物科技碩士後決心換跑道考公職，選的還是從來沒碰過的財經廉政。從「理工男」轉型「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。