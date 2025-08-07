115年國考電腦化測驗　增驗光師、司法官、律師、護理師

考選部今天說，規劃民國115年國家考試辦理20種次考試，且持續擴大推動電腦化測驗，明年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官及律師第2試、第3次護理師考試也將實施電腦化測驗。

考選部今天說，規劃民國115年國家考試辦理20種次考試，且持續擴大推動電腦化測驗，明年將新增驗光師、驗光生類科，司法官及律師第2試也將實施電腦化測驗。

考試院透過新聞稿表示，今天召開第14屆第32次會議，考選部以「115年度國家考試期日計畫規劃情形」為題進行業務報告，規劃115年國家考試辦理20種次考試，其中公務人員考試9種次、專技人員考試9種次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師）同時舉行1種次、國防法務官考試1種次，後續將依典試法及各項考試預定工作進度，依序辦理各階段試務工作。

考選部表示，為應數位化時代趨勢，持續擴大推動電腦化測驗，115年將新增驗光師、驗光生類科；另司法官及律師第2試將實施電腦化測驗，原設台北、高雄考區，115年增設台中考區，考區設置與第1試相同。

考選部說，為回應護理人力需求，115年將持續辦理3次護理師考試，以增補護理專業人力，提供民眾優質的醫療服務品質，其中第3次護理師考試也將採行電腦化測驗。

考選部說明，歡迎有志加入公職行列或取得專業證照的民眾把握機會報考國考，有關115年各項考試訊息可以至考選部官網「應考人專區」、「考試資訊」、「考試期日計畫表」項下查詢。

