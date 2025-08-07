公務員人力難留 他心灰：我學的是工程 卻要處理行銷公關

「我學的是工程，卻常常要處理行銷公關與活動。」北部某工程單位科長直言，公務體系人力流動問題嚴重，並非完全因薪資落差，而是長期缺乏升遷管道、專業分工混亂與政務風險過高，導致年輕公務員進來後撐不到幾年便選擇離開。

近年來，雙北市府皆面臨基層公務人員人力難留問題，新北市人事處昨於市政會議專案報告指出，因年輕世代對職涯期望不同，加上升遷管道窄化、責任與薪資落差擴大，公務體系面臨「招不到、留不住」的雙重壓力，市府也正研擬透過職等精簡、激勵津貼與組織再造等方式，改善人才流失。

該名科長指出，以工程人員為例，進入公部門起薪約5萬8千元，相較民間略有競爭力，惟進入體系兩三年後，調薪幅度有限，「可能只加三千塊」，但只要在公部門累積專案經驗，跳去民間企業薪水突破6、7萬並不困難。

他表示，部分單位雖有「專業加給」制度補強誘因，但幅度有限，且常因職務輪調、制度繁瑣難以穩定留任。「現在進來的年輕人，常說不想一輩子做一樣的事，但在公部門，可能3年就升不了官、薪水也卡死，還得看臉色做事。」

除缺乏升遷動力外，他認為政務風險也是人力流失主因之一。尤其近年政黨輪替頻繁、重大公共工程案時常遭檢調介入，讓第一線承辦人高度緊張，「上面一紙公文要求快速完工，但完工後出了問題，最後都是基層被調查、被問責。」

「做得好沒人記得，做不好卻要背黑鍋。」他苦笑說，許多工程人員的職涯原本聚焦於設計、施工管理等專業領域，卻常因配合長官需求，要處理政策行銷、社會溝通、甚至協辦活動場布與拍照，「公務體系對專業沒有尊重，卻要求全面配合。」這樣的混亂分工，也讓不少工程背景的新進人員心灰意冷。

對此，工程師公會與基層人員多次建議，公務體系應檢討「人事制度與專業對位」，在專案型工作中給予彈性升遷與薪資獎勵，並明確劃分政務與專業責任，減輕基層承辦壓力。該名科長感嘆，「制度一天不改，就一天留不住人。」

對於新北公務員目前缺額，新北人事處說，近年技術類科人力荒最嚴峻，高考三級技術類科去年新北需用名額339人，最後只有補實188人，工程技術人力遴補難度大為增加。

商品推薦